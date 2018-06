Borja Iglesias: "Zaragoza reúne todo para volver a Primera"

Sin duda, Zaragoza reúne todo para volver a Primera División. Está claro que, tanto por ciudad como por afición y club, es algo que pasará.

Ha aparecido hoy -por ayer- una información relacionada con Natxo González y el Deportivo. ¿Cómo afecta todo eso?

Hay que evadirse de estas cosas. Si hacemos caso a cada noticia que sale, sería esto un sinvivir durante la semana. El míster está totalmente concienciado en lo que tenemos, en lo que hay, y ya veremos qué pasa luego. Hay poca gente que se lo haya currado más que él para estar en la situación en la que estamos.

¿Les ha dicho algo (el técnico)?

No. Simplemente es una noticia como muchas de las que salen. Tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. Quiere decir que el Zaragoza está haciendo las cosas bien.

Tres goles en su última comparecencia liguera, 22 en total... ¿Es consciente Borja Iglesias de todo lo que genera dentro y fuera del terreno de juego?

Es increíble cómo me está tratando la gente desde que llegué a Zaragoza. Me siento querido, Con lo que cuesta llegar a un sitio y adaptarte, aquí ha sido todo rapidísimo.

Se ha erigido en icono del equipo. Además, en una posición como es la de delantero centro en la que en el Zaragoza siempre tuvo goleadores extraordinarios.

La gente me ha ayudado y me hace sentirme especial. Solo puedo agradecerlo. Desde el inicio noté esa buena sensación que tanto ayuda.

Hereda una camiseta mítica en el Zaragoza. Antes la llevaron futbolistas de locura: Marcelino, Diarte, Pichi Alonso, Esnáider, Milosevic, David Villa...

Cuando llegué, lo pensé. Me dije, si todos esos delanteros triunfaron, todos salieron reforzados... Es una presión cuando llegas, pero luego es un orgullo. Ser el ‘9’ del Zaragoza es algo increíble. Desde que llegué hasta ahora, juego sabiendo la importancia que tiene llevarla.

Los últimos arietes en Segunda, Borja Bastón y Ángel, también marcaron muchos goles; pero ninguno disfrutó de su carisma.

El Zaragoza ya lleva un tiempo en Segunda División. La gente tiene mucha ilusión en volver. Y este año se ha generado muchísima ilusión por hacer algo bonito. Tanto desde dentro como desde fuera se aprecia un gran ambiente.

Jamás ha habido censuras contra usted. Ni cuando llegó a fallar tres penaltis de forma consecutiva.

No sé explicarlo. Sí que es cierto que hubo un momento que no fue el mejor momento. Tanto deportiva como personalmente, siempre he sentido un respaldo absoluto a todos los niveles. Además, he sentido muchísimo cariño. Me siento muy agradecido.

Está metiendo goles en cantidades industriales, pero su aporte va más allá de los goles.

Un delantero vive de sus compañeros. Yo vivo de lo que genera la gente que juega detrás de mí. Tengo buenos jugadores detrás.

Usted aguanta la pelota, espera a la segunda línea. A veces parece hasta el mejor defensa.

Intento aportar en todos los órdenes del juego que puedo. Creo que un delantero debe ayudar. Las ganas de ganar, de competir, son algo innegociable. Es uno de los valores principales del equipo.

¿Cómo afronta el próximo partido ante el filial del Barça?

Vamos a salir a pelear, seguro. Lo haremos bien.

Todavía podemos ser terceros...

El Sporting tendrá un partido complicado. El Córdoba viene de levantar una situación complicada y seguro que irá a ganar. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en hacer lo nuestro. Cuando acaben todos los partidos, ya veremos dónde estamos situados.

¿Se rotará o no se rotará?

Eso es algo que tiene que decidir el entrenador. Él sabe muchísimo más que yo y que todos lo que hay que hacer. Hará lo adecuado. Si me toca jugar, lo haré con todas las ganas, yendo a por el partido, como siempre.

Ya es un ídolo en Zaragoza, pero quieren que lo siga siendo.

Es difícil saber lo que va a pasar. Es cierto que siempre he dicho que estoy muy a gusto aquí en Zaragoza, que me he encontrado como en mi casa y que ojalá se pueda dar esa situación.

Ojalá ha dicho...

Sí, estoy muy a gusto en Zaragoza, pero no depende solo de mí y tendrían que darse factores que igual no controlamos todos.

¿Qué factores?

A día de hoy, yo tengo contrato con el Celta de Vigo y eso es lo único que es realidad. No sé qué pasará a partir del 30 de junio, pero si ésta puede ser una posibilidad, yo estaría encantado de jugar en Zaragoza.

Se le ve bien por la ciudad...

Sí, muy a gusto. También está Teresa, que me ha ayudado mucho. No solo ella. Todos los raperos de aquí me acogieron muy bien.

¿Los raperos...?

Sí, me gusta mucho el rap. Todo el mundo me hizo muy fácil la aclimatación a Zaragoza. Vivo en el centro de la ciudad, cerca de la plaza de España.

El otro día afirmó el entrenador del Valladolid que La Romareda ganó el partido.

Es lo mejor que he vivido. No recuerdo haber estado en un estadio con una atmósfera semejante. Además, en los partidos importantes, la gente está muy volcada, de la mano con el equipo. Eso es un factor diferencial. Hay que agradecérselo a la afición. Y no solo en casa. Fuera también se esfuerza por acudir. A veces estás a 700 kilómetros de casa y estás como en casa.