Zapater: "Queremos ser terceros, queremos ascender"

Suele medir sus comparecencias el capitán del Real Zaragoza. Alberto Zapater cuida el porqué, el cómo, también el cuándo de sus palabras. Después de alcanzada la clasificación para el 'play off', en una semana teóricamente tranquila antes de afrontar las decisivas series por el ascenso a Primera, en la mañana de este miércoles, justo antes de la sesión de entrenamiento, compareció Zapater. Su presencia en sí, antes incluso de tomar la palabra, desveló que el sábado hay algo en juego en el Mini Estadi ante el Barça B. Y que ese algo no es poco, la posibilidad del tercer puesto. El 'play off' no era un fin, sino un medio para un fin. El fin es el ascenso a Primera, y las opciones de ascender son mayores desde las ventajas que concede la tercera plaza. Todo eso recordó Zapater antes del entrenamiento. "En enero era muy difícil y lo hemos conseguido. Tenemos que seguir. La gente nos felicita por la calle. Queremos ser terceros, seguir compitiendo, ganando. En el 'play off' puede pasar de todo, pero queremos ascender", se arrancó el ejeano.