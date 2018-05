"No dejamos de creer y creeremos hasta el final"

Apenas una letra separa creer de crear. Tienen tanto que ver creer y crear... Creer para crear. Creer primero y crear después. Este domingo, en su resumen sintético del partido y de la extraordinaria segunda vuelta del Real Zaragoza, Natxo González abundó en esta clave básica para todo. También para explicar el presente del conjunto aragonés. "La diferencia es creer o no creer. Les he dado las gracias (a los jugadores) por haber creído cuando nadie creía. No dejaron de sumar, de trabajar cada día. Han hecho un gran grupo. Cuando tanta gente cree una cosa y trabaja por ella, suele salir bien. No hemos dejado de creer y creeremos hasta el final. Los números de la segunda vuelta son increíbles", festejó Natxo González. "Me siento bien. Teníamos la oportunidad hoy –por ayer– de conseguirlo matemáticamente y lo hemos hecho. El partido, como preveíamos, ha sido muy difícil. Ha tenido de todo. Pero estos chicos no tienen limite. Me alegro mucho por ellos porque se lo han currado", confesó.