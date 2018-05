Cuanto antes, mejor

Durante la temporada hablamos de sensaciones, de figuras geométricas, de tendencias. Llegado el momento procesal del curso, no solo procede sino que es absolutamente necesario prescindir de lo accesorio y remitirnos exclusivamente a lo esencial. Dejemos a un lado pues las sugestiones y procesamientos sensoriales, los estilos arquitectónicos y las estadísticas. Hoy hay que ganar. Porque si el Zaragoza atrapa la victoria ante el Valladolid, habrá asegurado la clasificación para la promoción de ascenso a Primera a falta de una jornada para la clausura de la liga regular. Si lo logra, en los últimos 90 minutos del ejercicio liguero podría aspirar incluso a la tercera plaza y los beneficios que concede para su inquilino final en los cruces por el ascenso. O, si así prefiriera, podría utilizar el último careo liguero para limpiar el tarjetero de los jugadores amenazados de sanción. O para conceder descansos. O para lo que sea... El caso es ganar hoy. Si no lo hiciera, el Zaragoza probablemente dejaría el asunto para la última jornada ante un Barça B que posiblemente luchará por la permanencia en Segunda División en su última pelea del calendario. Lo dicho, cuanto antes abrochemos la promoción, mejor.

Enfrente aguarda el rival más en forma de la competición, pero en cualquier auditoria hay que comenzar remitiéndose a los haberes. Llega el Zaragoza seguro de sus fuerzas. Fuera, desde la visita a Reus, se muestra vulnerable. Sin embargo, al cobijo de su afición, el Zaragoza se siente ganador en La Romareda. Se le ve sólido, seguro, incluso atrevido. Los números de la segunda vuelta confirman este comportamiento. Es cierto que suelen mediar un par de paradas determinantes de Cristian en demasiados marcadores favorables. Tan cierto como la evolución progresiva experimentada por el club aragonés, tan distinto a aquel que se tambaleaba en la primera vuelta. La visita a Pucela en la ida queda como exponente diáfano: tocaba bien el Zaragoza, Borja Iglesias ya hacía goles; pero no cuajaba, no rascaba, no sumaba (3-2).

Ahora, atrás se da sensación de solidez en el centro con Mikel y Verdasca, con un Benito rehabilitado en el lateral derecho, y con un Lasure constituido en uno de los hallazgos del año. En el medio, barren Eguaras, Zapater y Guti o Javi Ros. Barrer en aragonés se dice escobar, igual que tiza se dice clarión. Escobar atrás para luego construir con el suelo bien limpio. Tan limpio y brillante está que hasta resbala Febas. Papu, sin embargo, danza. Danza y mete goles. Tres firmó el otro día. Aparece Papu siempre después de escobar. Escobar... Después de ocho meses de que el carro tirara de Papu, por fin tira Papu del carro. Y arriba, un ratico al final para Toquero, un rato largo antes para Pombo, y siempre el que marca casi siempre, Borja Iglesias. Y con eso tenemos que ganar hoy para esperar a la promoción y no a la visita al Mini.