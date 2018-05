Natxo González: "No podemos fallar"

Las distancias entre los sueños y las realidades cada vez se aproximan más en el itinerario del Real Zaragoza hacia la Primera División. El encuentro del domingo ante el Valladolid aseguraría el acceso del conjunto aragonés a la promoción de ascenso. Apenas 48 horas antes del encuentro, Natxo González manifestó sus impresiones ante esta cita crucial. "Ahí está el objetivo. Dependemos de nosotros mismos. Con una victoria ya estaremos matemáticamente clasificados para la promoción. No podemos fallar", enfatizó el técnico tras la sesión matinal de entrenamiento del viernes.

Además del carácter decisivo del careo ante los pucelanos, Natxo tampoco eludió sus recelos acerca del potencial del próximo rival. "Llega un equipo en su mejor momento. El Valladolid es el mejor conjunto en las últimos cinco jornadas. El último tramo es mejor el de ellos, con 13 puntos. Nosotros hemos hecho 10. Tienen mucho gol y un nivel de confianza muy importante. vienen de abajo arriba", detalló el técnico.

Natxo también se refirió a los casos concretos de los jugadores que han arrastrado molestias físicas. "Benito está mejor que hace una semana. Llegó muy justo al último partido porque no teníamos un jugador específico para ese puesto. Por eso lo apuramos", explicó, para luego referirse a Raúl Guti, que este viernes no se entrenó junto al núcleo central de la plantilla zaragocista. "Guti tiene ligeras molestias, pero nada importante. El entrenamiento de hoy era de descarga y no ha salido", especificó.