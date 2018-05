Borja y Mata, duelo al gol

El Zaragoza-Valladolid del próximo domingo puede comenzar a explicarse desde las figuras esbeltas y graníticas de sus delanteros centro, los hombres que coronan sus ataques: Borja Iglesias y Jaime Mata. Un duelo al gol como sustancial línea de guión de un enfrentamiento decisivo en la batalla por la clasificación al ‘play off’ de ascenso a Primera División. Otras muchas claves construyen la antesala de este partido de altura, desde el punto de vista táctico, las estrategias defensivas, los mecanismos de creación de juego… Pero este pulso entre artilleros concentra, por sí solo, el nudo argumental del choque. Muy posiblemente, aquel delantero que se imponga habrá empujado a su equipo hacia el triunfo.

En Borja Iglesias y Jaime Mata hay muchos lugares comunes. Su físico, en cierto modo, introduce su modo de jugar, pero, en un sentido, de forma confusa o tramposa. Son delanteros clásicos por anatomía, altos (1,87 Borja y 1,86 Mata) y anchos de hombros, pero muy modernos por comportamiento. Son grandes y pesados, pero, a su vez, destacan por su movilidad. Pueden parecer arietes poco profundos, pero son jugadores letales en el juego de espacios. Y, lejos de ser delanteros muy concretos y toscos, interpretan las necesidades colectivas y engranan en el circuito asociativo, con pases, fintas, regates… Evidentemente, también son dos tipos con instinto. Aunque no siempre fue así.

Madrileño, formado en las categorías inferiores del Pegaso y del Rayo Vallecano, Jaime Mata, camino ya de los 30 años –los cumple en octubre–, es un clásico de la categoría. Hasta este año no había dejado, ni por asomo, pistas acerca de la explosión goleadora de este año. Era un punta con gol, pero no con un volumen serial, digno de hablar de él como un depredador del área. Llegó al Girona en 2014 tras destacar en el Lleida de Segunda B e incluso estar en el radar del Zaragoza para su filial. Tenía entonces ya 24 años. En Montilivi, marcó 12 goles y 10 en sus dos campañas allí, antes de firmar libre de contrato con el Valladolid. Su primer curso allí se saldó con solo 5 goles. No son números, los precedentes, propios de un especialista del gol. Pero sí lo son los 32 de esta temporada. Nadie le ha hecho sombra en el pichichi. Una cifra mastodóntica. Un récord en Segunda. Con sus tres goles de la pasada jornada al Lorca, Mata igualó los 32 de Jonathan Soriano hace siete temporadas con el Barcelona B. Tiene dos partidos ahora para rebasarle.