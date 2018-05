Alberto Zapater Arjol: simplemente, sin palabras

Estas son algunas de las rotundas imágenes que Oliver Duch, fotógrafo de HERALDO DE ARAGÓN, captó nada más lograr el Real Zaragoza el 3-1 ante el Albacete este domingo. El protagonista es el autor del tanto, el aragonés Alberto Zapater. El capitán del equipo. Era el minuto 41 del partido y, con su tanto, encarrilaba el triunfo perentorio del equipo en un día clave para avanzar hacia la promoción de ascenso.

No es necesario incluir ni un gramo de letras para explicar en qué consiste esta información. Las fotos son la pura información. Son un reportaje inmenso, profundo, emocionante. Tienen argumentación para escribir un libro de 500 páginas. Mirarlas es sentir. Es entender en qué consiste el zaragocismo, ese sustantivo que tan fácilmente utilizan elementos tangenciales a su esencia, intentando ganar solera en poco tiempo cuando, como ocurre en la enología, eso solo lo consigue el tiempo, el largo tiempo, la crianza, la materia prima, las uvas milenarias, las cepas madre. No hay otra fórmula. Lo demás, es imposible, no hay dinero en el mundo que pueda meter en vena un sentimiento en pocos meses.

El ejeano Alberto Zapater Arjol escribió esta hermosa página en La Romareda cuando anotó el tercer tanto del Real Zaragoza. Para recrearse.