A la espera del sí de Benito, con las bajas seguras de Grippo, Oyarzun y Alfaro

El sí de Alberto Benito era la cuestión clave del entrenamiento del Real Zaragoza este sábado en La Romareda. Que el lateral derecho catalán, cuando concluyese la sesión preparatoria del equipo y en las horas posteriores diga al cuerpo médico y a los técnicos que su rodilla dañada hace 9 días (la izquierda) está en condiciones de aguantar el partido de este domingo ante el Albacete en el estadio municipal (18.00), es el aspecto más relevante de las últimas horas de la semana, pues la expulsión de Delmás en Cádiz el pasado lunes deja el flanco diestro de la zaga en el aire y, si Benito no acaba por aprontar su recuperación súbita, con Natxo González obligado a buscar una alternativa inusual durante la temporada que ya concluye.

Al margen de este asunto principal, las bajas por diferentes problemas físicos de Grippo, Oyarzun y Alfaro, de nuevo ausentes en el entrenamiento como ha sido habitual en las últimas fechas, se dan por descontadas. Nada que repercuta seriamente en los planes de Natxo, pues el central suizo viene lastimado desde aquel aparatoso encontronazo con Abdoulaye Ba en Vallecas hace un mes y los dos extremos de la plantilla (los referidos Alain Oyarzun y Jesús Alfaro) tienen una participación residual en los esquemas tácticos de primera mano que utiliza el preparador vitoriano desde hace muchos meses.

Hay optimismo generalizado respecto del esguince de rodilla de Benito. Como dijo Natxo este viernes en su rueda de prensa, la rehabilitación exprés del ex del Reus "va sobre ruedas". Esta mañana, desde las 11.00, el '2' zaragocista ha comenzado a probar su articulación entrenándose sin restricciones con el resto del grupo. Con su zona dañada debidamente vendada a modo de protección, pero con la esperanza de que no surjan inconvenientes de última hora que, en las 48 horas previas, no se han manifestado en su trabajo progresivo con el recuperador Andrés Ubieto.