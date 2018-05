"El partido contra el Albacete, importante pero no decisivo"

Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, contempla todas las opciones en el marcador del partido ante el Albacete de este próximo domingo en La Romareda (18.00) para demostrar que, pese a que se trata ya de la penúltima jornada, suceda lo que suceda ante los manchegos el equipo aragonés seguirá pendiente de la consumación de su puesto en la promoción de ascenso a Primera División hasta el último momento del torneo, el próximo 3 de junio en Barcelona ante el filial azulgrana.

"Es partido es importante, pero no es decisivo. Todos contamos con estos 3 puntos, todos decimos que es la única posibilidad, pero creo que no es así. Sigue sin ser una final. Es lo más cercano a una final, pero no es una final desde mi punto de vista", comenzó razonando el vitoriano.

Natxo abundó en su tesis: "Este partido no marca la entrada o no en los 'play off'. Se puede ganar, y entonces consolidar más la posibilidad de la promoción. Se puede empatar, y vas a estar ahí todavía. Y se puede perder, y vas a continuar estando ahí, con posibilidades. Por lo tanto, por esto no es decisivo", subrayó en la rueda de prensa previa al duelo que ofreció este viernes en la Ciudad Deportiva.