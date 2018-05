Oliver Buff se alista para el tramo final de la competición. El mediapunta helvético del Real Zaragoza aseguró encontrarse en forma para el momento procesal de la liga. "Tras cuatro semanas de lesión estoy bien. Lo importante es que estoy listo ahora, en el momento importante", dijo este jueves antes de la sesión matinal de entrenamiento.

El futbolista considera el factor campo como esencial para resolver la ecuación del 'play off'. "Si ganamos en casa, estaremos dentro del 'play off'. Tenemos ahora dos partidos en casa y sabemos que tenemos que ganar. Mentalmente estamos bien. No pensamos ya en el Cádiz", apuntó.

No obstante, Buff receló del próximo visitante de La Romareda, el Albacete. "Ellos también se juegan mucho. Será complicado meter el primer gol. Tendremos que trabajar mucho en el campo para ganar", advirtió.