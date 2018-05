La WWE, con el Real Zaragoza

El pasado sábado el pabellón Príncipe Felipe vivió una jornada muy especial, con la presencia por primera vez de los luchadores de la WWE, la principal organización mundial de lucha libre. Todas las estrellas mostraron su simpatía con los miles de aficionados que acudieron. No dudaron en hacerse fotografías con decenas de personas que se lo solicitaron. Incluso muchos de ellos posaron enarbolando la bandera española como muestra de cercanía al país que visitaban. Uno de los más efusivos fue el dominicano No Way José, quien se inmortalizó dando buena cuenta de los tradicionales adoquines zaragozanos y alentando al Real Zaragoza con una bufanda ‘vintage’ del conjunto blanquillo.