Natxo prevé "mucha presión y mucho balón parado" de un Cádiz muy exigente

Se le preguntó este sábado a Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, por qué modelo de victoria debe apostar el equipo aragonés en Cádiz el lunes a las 21.00 en el estadio Carranza. Si por un partido del tipo Pamplona, o bien de aquel del éxito en Soria, o tal vez con el método de León, o quizás como en Tarragona... Han sido varias, importantes y estéticamente distintos los triunfos zaragocistas fuera de casa en la segunda vuelta. Un abanico diverso que, al final, ha dado la misma renta a los zaragocistas: los 3 puntos lejos de La Romareda. El entrenador vitoriano no introduce al Cádiz, a bote pronto, en ninguna comparativa con estos antecedentes. "No sé a cuál de ellos se puede parecer el partido de Cádiz. Es díficil de decir. No lo puedo comparar con ningún otro", puntualizó el vasco.