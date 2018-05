El entrenador del Real Zaragoza rebaja la euforia y avisa de que aún no se ha logrado nada

Natxo González, como ya ha hecho últimamente varias veces dentro del excelente repunte en la clasificación que ha llevado a cabo el Real Zaragoza en la segunda vuelta, rebajó este sábado el grado de euforia que se instaló en el fondo del zaragocismo el pasado sábado tras ganar 2-1 al Sporting de Gijón respecto de la disputa, dentro de 25 días, de la promoción de ascenso a Primera División, objetivo por el que está luchando el equipo aragonés a falta de 4 jornadas para la conclusión de la liga.

Natxo quiere evitar cardiopatías en las segundas partes y no repetir sufrimientos finales

"Lo primero es trabajar para intentar clasificarnos. A partir de ahí, ya veremos en qué condiciones podemos llegar. Faltan todavía 4 partidos, un mes, y no tenemos ni idea aún de lo que va a pasar", advirtió Natxo para poner los pies en tierra a quienes consideran que el puesto en los 'play off' está casí en las manos de los blanquillos.

Natxo González aludió a las ruedas de prensa que varios de sus jugadores han ofrecido durante la semana, en las que se habló de la promoción, de los posibles cruces, de la posibilidad de consolidar el puesto de privilegio ya mismo si el Real Zaragoza ganase este lunes en Cádiz a un rival directo. No le gustaron algunas preguntas, tampoco alguna respuesta. El preparador vasco llama a la cautela.

"Ahora no podemos pensar en nada más allá del partido de Cádiz. No pienso en favoritismos. Ahora mismo no siento nada de eso", dijo en primera persona.

"Creo que es muy prematuro pensar en la promoción. Esto es una guerra, quedan muchos puntos y posiblemente muchas sorpresas por producirse", añadió para sustentar su tesis preventiva.

Natxo ve el futuro inmediato con un prisma conservador, medicina que trata de no provocar chascos, decepciones desmesuradas y demás efectos relativos a los conocidos altibajos anímicos en el zaragocismo si, en el esprint final del torneo -con el partido de Cádiz este lunes como primer riesgo-, llegase algún traspié.

"Es verdad que dependemos de nosotros. Y que si hacemos las cosas bien, aunque se pueden hacer y no lograr resultados, estaremos dentro de la promoción. Pero quedan 4 partidos. El Valladolid, que parecía que se quedaba atrás, se ha enganchado. El Osasuna, también...", remató su punto de vista.