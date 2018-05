"Se nos están dando bien los equipos de arriba, ojalá esto continúe en Cádiz"

El guardameta reconoció el enorme sufrimiento que vive el equipo en muchos partidos que se complican después del descanso, pese a contar con el marcador favorable, tal y como se experimentó el pasado fin de semana en La Romareda en la excelente victoria por 2-1 ante el Sporting de Gijón. Cristian, en su deseo de mejora para evitar afecciones cardiológicas en lo sucesivo, subrayó algunas de las cuestiones que conviene mejorar ya mismo, en este viaje a Cádiz. “Ojalá seamos capaces de ganar con un marcador más amplio y no sufrir tanto sobre todo en las segundas partes. Tener un juego más continuo, poder controlar más el balón. Esto nos haría disfrutar más y que no se sufra tanto. Es lo ideal. Ojalá se nos dé este lunes en Cádiz”, dijo el rosarino.

Álvarez, como todos los jugadores, se ha acostumbrado en la segunda mitad de la liga a jugar partidos de la máxima dificultad y responsabilidad. Y ahí, en la calificación de 'final', introduce la cita en el Carranza del próximo lunes (21.00) e, incluso, augura que falta alguna más de este perfil por jugarse (quizá en La Romareda, dentro de 15 días frente al Valladolid). “Cádiz y Real Zaragoza somos dos equipos que estamos peleando arriba, por le mismo objetivo. Así que es una final más para nosotros, como tantas que ya hemos disputado y alguna más que nos queda”, remarcó el portero.

Por último, Cristián Álvarez no quiso cerrar los números con exactitud, aunque sí hizo una aproximación a lo que significaría el triunfo zaragocista en el campo de los amarillos: “Va a ser un paso muy importante si conseguimos les 3 puntos, nos va a acercar mucho más al objetivo, aunque no sé si será algo definitivo. Habrá que esperar a que sea matemático y eso no sé cuando será. No pienso mucho en eso”.