El entrenador del Cádiz sugiere que el 'tocado' Álvaro García no jugará contra el Real Zaragoza

“Si hay un mínimo riesgo de que se rompa y así nos lo dicen los médicos, un jugador no estará” . Este fue el aviso rotundo que lanzó al aire Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, próximo rival del Real Zaragoza , respecto de las opciones de poder contar con el 'tocado' Álvaro García , extremo zurdo y máximo goleador del equipo amarillo (con 8 goles), que cayó lesionado el último día en Albacete.

La rueda de prensa habitual de los viernes del preparador cadista giró, en buena medida, alrededor de las relevantes bajas que va a sufrir el cuadro andaluz en su línea delantera. Y es que, además del citado Álvaro García, en Albacete también se tuvo que marchar a la caseta prematuramente lastimado, de mayor gravedad, el otro extremo, el diestro, Salvi (4 goles y 8 asistencias). Por lo tanto, los andaluces pueden afrontar la visita del Real Zaragoza con dos mermas de gran relevancia en su zona delantera.

Y Álvaro Cervera fue preparando el terreno por si, de aquí a la noche del lunes (21.00), cuando se juega el partido, se ve obligado a diseñar una nueva alineación en la parte ofensiva de su sistema táctico: “Nos faltará profundidad, pero el dibujo será el mismo. Eso sí, probablemente, la forma de jugar sea diferente”, dijo Cervera en la Ciudad Deportiva El Rosal.

Salvi, con una rotura de fibras en una pierna, es probable que se pierda lo que resta de temporada en el cuadro gaditano. Por su parte, Álvaro García padece una fuerte sobrecarga, por fatiga muscular. Pero, por lo que sugiere su entrenador, no tiene intención de forzar su presencia ante el Real Zaragoza. Cervera piensa que, suceda lo que suceda este lunes ante los aragoneses, aún restarán tres jornadas (9 puntos) en las que poder redondear la clasificación para la promoción de ascenso. Y por ello no va a arriesgar con Álvaro García, una vez tiene confirmada al cien por cien la pérdida a más largo plazo de Salvi: "Si no ganamos, todavía restan tres partidos más y todavía tenemos posibilidades”, apuntó con intención el técnico amarillo al respecto de esta idea.