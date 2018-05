Álvarez: "Tengo 2 años más de contrato, me veo en Primera y en el Zaragoza"

Pues bien, no falta quien quiere correr más que el reloj, más que el calendario gregoriano, más que la luz, para analizar las cosas del día a día del club blanquillo. Ese afán por untar el aceite cuando aún no se ha plantado siquiera el olivo. Esa conducta patosa del que, el día de la boda, le pregunta a los novios cómo se va a llamar el niño.

Cristian Álvarez, el portero argentino del Real Zaragoza, es uno de los futbolistas de moda de la liga de plata por su sobresaliente aportación al equipo en los últimos meses, los del repunte en la clasificación de los de Natxo. Un tipo con hechuras de guardameta de élite, con pasado de un lustro en el Espanyol, de un año más en el Rayo Vallecano, con ambos en Primera. Un cancerbero que ha resucitado para el fútbol de alto nivel en el cuadro zaragocista, tras un año de apartamiento voluntario de la rueda profesional a causa de circunstancias de índole personal y familiar. Y resulta que, sin llegar a acabar esta temporada, a la que le quedan 3 semanas para finiquitar la liga regular y 5 si el Zaragoza llegase a la final de los 'play off', ha nacido en determinados foros muy señalados el afán por ubicar a Álvarez fuera del Real Zaragoza el año próximo si el ascenso no es consumado por el equipo blanquillo finalmente. Un 'gran' momento para hablar de ese asunto. Muy 'oportuno'.

Este viernes, Cristian Álvarez, en su papel de portavoz del equipo antes del crucial duelo en Cádiz, también tuvo un minuto para abordar esta cuestión particular. ¿Qué sucederá con él al terminar esta temporada? Y así contestó: “No lo he pensado. No puedo plantearme ahora lo que va a pasar cuando acabe la temporada. Simplemente pienso en estar en Primera el año que viene… y con el Real Zaragoza. Eso es lo único que tengo en la cabeza en este momento”, dijo con seriedad. Respuesta de libro.

¿Y si no hay ascenso? ¿Seguirá en Segunda o buscará acomodo en el estrato superior? “Tengo contrato. Dos años más de contrato. Por supuesto, yo me veo jugando en el Real Zaragoza el año que viene”, completó sus respuestas Cristian Álvarez para intentar atajar las extemporáneas especulaciones sobre su futuro próximo.

Por ahora, no hay más preguntas, señoría. Pero es posible que alguien vuelva a ir a contar chistes a un velatorio. Cosas del don de la oportunidad.