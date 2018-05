El Real Zaragoza visita a un Cádiz inerte desde el 17 de marzo

El Cádiz es 6º clasificado, vive en la zona noble de la clasificación (los 6 primeros puestos) prácticamente todo el año, con muchas semanas en ascenso directo en momentos concretos del curso. Fue desde octubre hasta enero uno de los equipos más seductores de la Segunda División por su rentabilidad, su estilo solvente de juego y su personalidad. Pero ahora, cuando el Real Zaragoza está a punto de visitarlo en su estadio de Carranza a falta de solo 4 jornadas para el final de la liga, los aragoneses no van a encontrarse a un rival que responda a ese retrato robot que los de Álvaro Cervera se autodibujaron en sus mejores mese de competición. Simplemente, el Cádiz se ha difuminado como una acuarela en la humedad, se le han movido los tonos, se le han emborronado los matices. Su situación actual linda con la histeria, la desconfianza y el miedo a perder su puesto de privilegio en el momento de la verdad.

El Real Zaragoza va a jugar en un estadio cuyo anfitrión acumula 7 jornadas seguidas sin ganar. Con su público, que hasta el inicio de la primavera soñó con subir de nuevo a Primera con toda legitimidad por tanto bueno como estaban dándole los suyos, hastiado y mosqueado a más no poder por el efecto de 2 meses absolutamente perniciosos en el seno de los amarillos: 6 empates y una derrota es el bagaje de los andaluces en este tramo oscuro que los tiene al borde de salir incluso de la promoción (de no ganar al Zaragoza este lunes, tienen todos los números para que eso suceda). Al Cádiz se le ha gripado el motor táctico que tan bien le resultó en la parte media del torneo. Los demás le han cogido el truco y sus futbolistas y técnicos no están hallando un plan B para solucionar semejante atrancamiento.

La última victoria de los de Cervera data del 17 de marzo, en León (0-1), en la jornada 31ª. Para que sea más sencillo hacerse una idea, aquel fue el fin de semana en el que el Real Zaragoza ganó 1-2 en Pamplona al Osasuna. Aún más atrás, una semana, queda el último triunfo gaditano en el Carranza, 4-1 frente al Sevilla Atlético colista, el 10 de marzo en la jornada 30ª, justo cuando los zaragocistas ganaron 3-1 al Lorca en La Romareda.