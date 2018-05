¿Qué espera Natxo de este Real Zaragoza-Sporting?

El entrenador zaragocista dejó varias pinceladas en la rueda de prensa previa al duelo que dibujan un escenario concreto, de objetivos y prevenciones, de ansias y temores. En primer lugar, Natxo hizo un bosquejo de las cuestiones más llamativas que va a aportar al lance el Sporting, el 2º clasificado de la tabla, que llega a Zaragoza como una amenaza importante para las aspiraciones blanquillas de proseguir en su plan de afianzarse en los puestos de promoción de ascenso en estas últimas 5 jornadas que restan a la liga.

"El Sporting tiene muchas virtudes. Es un equipo defensivamente muy fuerte. En los últimos 6 desplazamientos ha encajado solo un gol, en Almería y de penalti. Han crecido mucho a partir de ser muy fuertes en su defensa. Y, luego, de medio campo para arriba tienen mucho talento", comenzó describiendo Natxo.

"La vuelta de Jony les ha dado mucho. Michael Santos, Nano, Carmona... estamos hablando de jugadores de muchísimo nivel. Es un equipo que tiene capacidad para correr cuando están replegados y recuperan en balón. Tienen calidad", añadió aportando nombre propios del plantel asturiano.

Ya desde el prisma particular, el que hace referencia a la tarea que tiene por delante el Real Zaragoza, Natxo incidió especialmente en el apartado del control de la pelota y en la inteligencia para ocupar bien los espacios tanto cuando el Zaragoza sea dominador como cuando sea dominado por el rival astur. "Vamos a intentar tener el balón lo más posible. Si lo tenemos el 60 por ciento del tiempo habrá más posibilidades de ganar. Si lo tenemos el 40 por ciento, tendremos problemas, como sucedió el otro día en Reus. Vamos a intentar ir al origen, empezar con nuestro estilo. Pero, si tenemos problemas, habrá que cambiar cosas para intentar contrarrestar ese inconveniente. Me gusta tener diferentes posibilidades, variantes", advirtió. No parece, pues, un partido que vaya a ser afrontado de manera lineal por el Real Zaragoza sino que, al contrario, se pueden observar durante el choque diferentes matices tácticos según transcurra el juego y el marcador.

"Si no tenemos el balón, nos obliga a correr como perros. Y si es así, deberemos protegernos en las zonas más débiles que tenemos. Necesitamos orden, estar bien estructurados. Tener equilibrio. Estar bien protegidos cuando perdamos la pelota porque ellos tienen mucha velocidad con Jony, con Nano, con Carmona, con Rubén García, que está en muy buen momento, con Santos... Pararles es difícil", insistió Natxo en señalar con nombres y apellidos.

¿Zapater, Ros o Guti? ¿Toquero o Pombo? Dudas para el once inicial en el cotejo con lo visto hace una jornada en Reus. En definitiva, la disyuntiva entre la apuesta por gente madura o por chicos más jóvenes en un día de máxima exigencia. Natxo respondió con rotundidad a la cuestión: "No temo que le pese la responsabilidad al equipo por la juventud. La juventud nos da mucha frescura, la gente joven tiene mayor capacidad física para aguantar las temporadas tan largas. Una de las virtudes de este equipo es la alegría que nos ha dado la gente joven", remarcó el vitoriano.