Aroma de Primera

Todos los olores son evocadores de sentimientos. La firma Saphir Parfums elabora perfumes para entidades como el Atlético de Madrid o el Valencia, pero ante todo desprende un indiscutible aroma a Real Zaragoza. Solo hay que ver con qué pasión viven el fútbol Jorge e Ignacio Sierra... Patrocinador principal del club aragonés en las últimas cuatro temporadas a través de la marca Caravan, la fragancia huele cada vez más a Primera. Esa sensación, además de en la tabla clasificatoria, se percibió en la visita que ayer realizó la primera plantilla del equipo del león rampante a las magníficas instalaciones que la compañía posee en el polígono de Malpica de la capital aragonesa. Las palabras de un jugador representativo del Zaragoza en esta sede tradicionalmente encarnan el momento que vive el equipo. Si en otras ocasiones el acto coincidió con un mosqueo de Lanzarote o con el sutil presagio de la despedida de Cani, ayer habló Javi Ros para decir que el Zaragoza no le tiene miedo a nadie. A tres días de recibir al coco de la Segunda División, el Sporting de Gijón, el anuncio del centrocampista navarro no fue moco de pavo. «No nos asusta la racha del Sporting. Estamos centrados en nosotros, que también estamos en muy buena racha. Vamos tratar de ponerles en problemas el sábado para que los puntos se queden en casa y su racha se acabe. Es una motivación extra ver a la gente, el recibimiento. Eso hace que estés un punto por encima de lo que podrías estar», verbalizó, alto y claro, Javi Ros, en una reunión a la que asistió toda la plantilla y cuerpo técnico, encabezados por Natxo González.