El Zaragoza golpea primero

Quien golpea primero, golpea dos veces , suele decirse en la vida. Quien marca primero, más se acerca a la victoria, sugiere una de las leyes no escritas del fútbol. El Real Zaragoza de esta segunda vuelta es un notable ejemplo de esa capacidad para romper los partidos. Esta habilidad, en una competición de enfrentamientos tan igualados, abiertos, monolíticos y competidos como la Segunda División , es oro molido. En una categoría reinada por los empates y las diferencias exiguas, encontrar primero el camino del gol y abrir la puerta de la ventaja es un argumento de primer orden. Marcar primero no siempre garantiza una victoria, pero sí suele evitar casi siempre las derrotas . En cierto modo, abrir el marcador es la línea más recta hacia puntuar, hacia sumar.

El Zaragoza está exhibiendo este comportamiento durante toda la segunda vuelta, coincidiendo con su renacer, su escalada clasificatoria y su posicionamiento como candidato al ascenso en el tramo definitivo de la competición. La estatura competitiva del equipo de Natxo González cabe medirla con diferentes variables, desde su ritmo de puntuación, su cosecha de victorias, sus números de goles encajados, su puntualidad con el gol… En todas estas magnitudes ha crecido el Real Zaragoza.

Pero otro modo de evaluar su musculatura y su fuerza competitiva es observar su tendencia a la hora de adelantarse en el marcador. En esta segunda vuelta, el Zaragoza marcó primero en 14 de los 16 partidos. Ha anotado en todas las jornadas tras el ecuador, excepto en la derrota contra el Sevilla Atlético. Solo este día y en su visita a Vallecas, donde cayó 2-1 contra el Rayo y su gol llegó con el partido ya empinado con un 2-0 adverso el conjunto aragonés no inauguró los marcadores.

De estos 14 encuentros en los que el Real Zaragoza se ha adelantado en la segunda vuelta, consiguió la victoria en 11, contra Tenerife (1-0), Córdoba (1-0), Lugo (2-0), Nástic (0-2), Oviedo (2-1), Numancia (1-2), Lorca (3-1), Osasuna (1-2), Cultural Leonesa (0-1), Huesca (1-0) y Almería (2-1).

También marcó el primer gol en los dos empates de este periodo, en su visita dos feudos complicados. En Alcorcón, el Zaragoza tomó ventaja con un gol de Zapater. Luego, los locales cerrarían el partido con el tanto del empate a uno final. Y en Reus, el pasador viernes, el acierto de Gaizka Toquero permitió al conjunto de Natxo González abrir el marcador y dominarlo hasta la igualada firmada por Lekic.

La única cita de la segunda vuelta en la que el Zaragoza se golpeó primero y no puntuó fue en Granada. Allí, un gol de Simone Grippo le puso el partido de cara, pero el conjunto local acabaría volteando ese marcador. El Zaragoza cayó 2-1. No ha sufrido más remontadas en las últimas 16 jornadas, signo de fiabilidad competitiva. Puntuar en 13 de los 14 encuentros en los que se adelantó es un reflejo de sus garantías a la hora de proteger ventajas, interpretar los partidos, controlarlos y sujetar a los rivales. En Reus, no le dio para ganar, pero sí para seguir alimentando el granero de puntos, en un momento en el que toda suma, fuera de casa, tiene un enorme valor.