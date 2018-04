Bernardo Tapia: "No hay que perder de vista el horizonte real"

Natxo González, que cumplía sanción por acumulación de amonestaciones, vio este viernes el partido contra el Reus desde la grada junto al director deportivo Lalo Arantegui y el secretario técnico José María Barba. Fue Bernardo Tapia, el segundo entrenador del Real Zaragoza, quien compareció ante los medios.

Tapia no se mostró del todo disconforme con el punto, que le sirve para dormir momentáneamente en la cuarta plaza de la clasificación de Segunda. "Hemos roto una dinámica muy buena del Reus, que llevaba seis partidos sin encajar en casa. Puntuar a estas alturas fuera no es fácil", aseguró, tomando como vara de medir a un conjunto que no recibía un tanto en su estadio desde el pasado 13 de enero. "No todos los equipos han puntuado aquí", continuó.

El segundo de Natxo solicitó amplitud de miras. Poner en relación el punto obtenido en el Camp Nou de Reus con el objetivo al que aspira el Real Zaragoza en los –ahora– cinco partidos que restan de competición: el ‘play off’. "Llevamos una muy buena segunda vuelta. No hay que perder de vista el horizonte real", manifestó.