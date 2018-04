Fiebre por el Real Zaragoza

Un suspiro. Las entradas que el Real Zaragoza sacó este martes a la venta en sus oficinas para el partido del próximo viernes en Reus duraron eso, un pestañeo de media hora. El paquete de 200 localidades a disposición del club aragonés se agotó cuando una fila considerable aún esperaba a las puertas de la taquilla. A las 9.30 se levantaron las persianas, con un precio por billete de 25 euros y preferencia para los abonados. Y, a las 10.00, no quedaba nada, anunciando el Zaragoza que todas las entradas se habían despachado. Estas 200 entradas se unen a las 110 con las que contaba la Federación de Peñas, una cantidad correspondiente al convenio de Aficiones Unidas y que también se terminó en pocos minutos desde que la Federación de Peñas iniciara su venta la pasada semana (con viaje incluido, dos autobuses). En total, 310 localidades distribuidas desde Zaragoza. Pero no serán las únicas. T an pronto se agotaron en la capital aragonesa, varios grupos y colectivos de aficionados se movilizaron para asegurar una de las entradas que el Reus vende en su tienda.

No ha importado que el partido se juegue en viernes, en un horario complicado, a las 21.00, en jornada laboral. La buena dinámica del equipo ha generado un entusiasmo que, en el momento decisivo de la temporada, se ha acrecentado. La afición está enganchada al equipo y muchos buscan desde este martes en Reus el modo de acudir al partido.

Aunque el horario no es cómodo, sí lo es el viaje, desde Zaragoza, pero sobre todo desde las comarcas más orientales de Aragón, con menos de dos horas de viaje a Reus. También, la zona es un hervidero de aragoneses afincados allí o zaragocistas con segunda residencia en la Costa Dorada. Ya es tiempo de playa y el Zaragoza juego a pocos minutos. Este martes, la tienda oficial del Reus recibió numerosas llamadas desde Aragón para reservar entradas. Todas las localidades de Tribuna Alta y Baja del Estadi Municipal se terminaron –abonados del Reus, con promoción de cinco euros por entrada–, aunque la grada lateral y visitante también apuntan a agotarse.

La colonia aragonesa en Tarragona garantiza que el equipo pueda tener no solo 310 almas de apoyo, sino más de 500. Por ejemplo, la Peña Zaragocista de Escatrón, localidad a poco más de hora y tres cuartos de viaje por carretera, adquirió este martes sus entradas en Reus. Su presidente, Fernando Quílez, activó el plan alternativo en cuanto se agotaron las entradas en Zaragoza: "Me he quedado en plena fila en La Romareda cuando se han acabado, pero rápidamente hemos movido a conocidos de Reus. Hay mucha gente del pueblo que vive allí y hemos tirado de amistades para que nos sacaran media docena de entradas. También a 25 euros. Tenemos un desplazamiento muy cómodo para hacerlo en el día y no podemos faltar, porque el equipo nos necesita. Si ellos nos dan, nosotros también tenemos que darles".

Por su parte, José Vicente Casanova, presidente de la Federación de Peñas, lamenta no haber podido gestionar más localidades, pero celebra una nueva respuesta masiva del zaragocismo. "Tanto a nosotros como al club nos hubiera gustado tener más, pero es imposible por cuestiones de aforo y seguridad (en el Estadi Municipal de Reus caben algo menos de 5.000 aficionados y hay algo más de 2.000 socios). En el zaragocismo ya se ha instalado una cultura de viajes que asegura que en desplazamiento a 4-5 horas de Zaragoza haya como mínimo unos 500 aficionados. Solo el Sporting tiene ese patrimonio social en la categoría. A poquito que nos dan la gente multiplica su energía", apunta Casanova.

El Reus seguirá con la venta de entradas en su tienda oficial, situada en el Centro Comercial El Pallol, de 9 de la mañana a 9 de la noche. El día del partido, podrán comprarse en las taquillas del mismo estadio. Los precios en la zona de Gol son de 20 euros, en Lateral de 25 euros y en la grada de la afición visitante también de 25 euros.