Borja Iglesias: "Necesitamos estar todos enchufados"

Borja Iglesias prosigue su sobresaliente temporada del debut en el fútbol profesional. Camino de los 20 goles -al Almería le metió su tanto número 17 del curso-, la cifra que remarca el pedigrí de un buen goleador, el delantero gallego saborea un momento dulce. Pero Borja Iglesias es más que un goleador: asiste, produce juego, limita y condiciona al rival, desgasta a la defensa oponente y encabeza la presión de su equipo. Su amplitud de recursos le permite no vivir únicamente del gol. Ahora, a falta de seis jornadas, en cambio, eso, el acierto, el remate, la eficacia se antoja esencial, en el punto de la temporada en el que los puntos cobran valor de oro. "Cuando das un paso así deseas que las cosas salgan bien. Que puedas seguir creciendo en la dinámica de la anterior temporada. No esperaba este nivel, pero iba a trabajar para ello y estoy muy contento de poder aportar", analizó. No se marca cifras, pero sabe que, cuantos más meta, más real será el objetivo y más grande se hará la puerta de Primera División, quizá, el único escenario en el que Borja Iglesias podría continuar en el Real Zaragoza: “Sin duda, me encantaría que pasase eso".