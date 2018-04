Eguaras: "Estamos muy ilusionados"

Convertido en el santo y seña del Real Zaragoza y de su imponente reacción de la segunda vuelta, Íñigo Eguaras sigue acumulando partidos de distinción, en los que su juego, sus detalles y su guía lucen y resaltan sobre el césped. Por ejemplo, contra el Almería, como suele ser habitual, Eguaras fue el hilo conductor de la victoria, el hombre que marcó el tempo e instaló la paciencia como manual hacia el triunfo. Pero también dejó pinceladas, como una jugada en la que bailó a tres defensores del Almería en una banda, o como la rendija que encontró hacia Benito en la jugada del gol de Papunashvili. No hay partido que evidencie la influencia del navarro en el juego del Zaragoza. “No siempre puedo estar bien todos los partidos, pero es cierto que me encuentro muy a gusto ahora”, indicó este martes el centrocampista formado en el Athletic Club. Desde que su peso se expandido en el juego del Zaragoza, los rivales han tomado nota de quién es el ventrículo clave del corazón del equipo aragonés. “Al principio me notaba más solo, jugando más a mis anchas. Sin marcas especiales. Pero ahora si noto que los equipo se centran más en mí y tengo más presión. Es, por otra parte, es bueno, porque significa que otros compañero esta libre”, señaló Eguaras.