Pep Guardiola, referente de Natxo González

Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, invitado especial este martes en el foro 'Liderazgo Emocional' de ADEA (Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón), desveló su admiración y vínculo personal con Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City -campeón de la Premier League inglesa-, de quien ponderó principalmente su "persuasión" con los futbolistas dentro del vestuario.

El preparador vitoriano indicó que la relación con Guardiola viene "de cuando yo entrenaba al Sant Andreu y él lo hacía en el Barcelona B", circunstancia que se dio en la temporada 2007-08, hace justo una década en Segunda División B. Natxo recordó alguna conversación directa con el técnico catalán en los últimos tiempos, dentro de una pregunta que llegó desde las butacas de los asistentes a esta charla-coloquio que fue seguida por más de un centenar de personas en la sede zaragozana de Bantierra (antiguo Casino Mercantil, en el Coso).

También se le pidió recomendación para los jóvenes técnicos que pueblan en fútbol aragonés en los últimos tiempos, desde la Tercera División hasta el fútbol base, de cara a aspirar algún día a ocupar, como Natxo, un puesto en el escalafón del ámbito profesional. Y el vitoriano respondió con sinceridad y modestia: "Tengo 51 años y llevo más de 30 entrenando... para llegar a Segunda División. Muchas veces he pensado que, o he sido un zoquete, o esto es muy complicado. Me lo he tenido que trabajar. En muchos momentos dudaba de poder llegar. Pero he llegado. He tenido frustraciones, momentos difíciles. Pero el sueño era siempre llegar. Hay que tener siempre el sueño de lograr lo que quieres. Y, a veces, los sueños se hacen realidad", contó de manera personal.