Natxo y las claves tácticas del K.O. del Real Zaragoza en Vallecas: ni buen ataque, ni buena defensa

Esa percepción, que fue arraigando en el espectador o analista según se consumían los minutos en la misma grada, también la tuvo Natxo González desde su posición en el banquillo del estadio rayista. Así se destiló 10 minutos después de concluir el duelo, en la sala de prensa, con todo aún caliente, a bote pronto. En los 8 minutos de comparecencia del entrenador zaragocista, cuatro frases trufadas en un ámbito más generalista, cuatro descripciones de lo acontecido sobre la hierba de Vallecas, resumieron el apartado táctico del Real Zaragoza en una tarde obtusa a más no poder de todo el equipo, de principio a fin:

1. "No encontramos la manera de salir, ese primer pase. Tampoco la recuperación en la presión tras pérdida (del balón)", dijo en un momento determinado Natxo.

2. "El problema ha sido ofensivo. Nos costaba hacer una salida limpia desde atrás. En la zona del centro, siempre dábamos un toque de más. Y nos ha costado sacar el balón por fuera, como requería el modo de jugar del Rayo en el centro, también en rombo", apuntó más adelante.

3. "Cuando el Rayo tiene el balón, tienes que correr mucho en defensa. Tienen mucha creatividad. Y no hemos estado cómodos defendiendo", subrayó mediado su discurso.

4. "Poco a poco se han ido imponiendo. Nos han ido metiéndonos en las cercanías de nuestra área", indicó finalmente.

Si se repasa someramente este breve círculo de errores del Real Zaragoza ante el Rayo Vallecano, se aprecia que los defectos graves afectaron a las vísceras principales del equipo, a los órganos vitales para poder ganar un partido, mucho más de este calibre.

El Zaragoza perdió porque no supo manejar el balón desde atrás. Porque falló en la combinación siempre, desde el mismo inicio de sus ideas. Porque no recuperó bien la pelota para poder armar contragolpes con factor sorpresa para el rival. Porque no tuvo destreza en la conducción y siempre eligieron mal los jugadores el destino del balón. Porque siempre fueron por el centro, no utilizaron las bandas jamás y el fútbol circuló dentro de un embudo figurado. Porque no hubo seguridad ni destreza defensiva. Porque el asunto más dañino fue la nula clarividencia atacante. Y porque el equipo, ante su ineficacia creciente, acabó reculando hasta ser acorralado por el Rayo.

Eso dicen las cuatro frases de Natxo en la analítica del final del partido. Releerlas es un ejercicio pedagógico de gran valor para entender lo que ocurrió de malo en Vallecas en un día de tanta trascendencia que exigía mucho más a todos los protagonistas del Real Zaragoza.