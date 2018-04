Grippo es dado de alta en el hospital de Madrid y vuelve a Zaragoza

Simone Grippo, defensa central del Real Zaragoza, fue dado de alta a media tarde de este lunes en la Clínica Fremap de Majadahonda (Madrid), donde estuvo ingresado casi 24 horas tras sufrir un traumatismo craneoencefálico después de un choque cabeza con cabeza con Abdoulaye Ba, jugador del Rayo Vallecano, al inicio del partido en el estadio de Vallecas disputado el domingo. Grippo, que pasó la noche en observación, fue sometido a distintas pruebas específicas durante la mañana, test que no han mostrado ninguna lesión más allá de la fuerte contusión, que afectó a la zona occipital del zaguero suizo.

Como consecuencia accesoria de este episodio, Grippo también tiene dañada la rodilla izquierda, que se dobló mal en la caída descontrolada que sufrió el futbolista tras quedar inconsciente al chocar con Ba. De esta dolencia, el club informa que será valorado médicamente una vez llegue a Zaragoza a última hora del día.

Una vez confirmado que el golpe en la cabeza no acarrea daños relevantes para Grippo, el asunto de la rodilla es el segundo en importancia. Se confía en que no se trate de nada serio, pues se tiene en cuenta que el jugador permaneció en el terreno de juego 15 minutos entre el encontronazo con el rival rayista (ocurrió en el minuto 9 del partido) y el mareo que, en segunda instancia, obligó a su sustitución por Perone (este se produjo en el 24). En ese tramo del duelo en Vallecas, la rodilla de Grippo no evidenció daños mayores, pero es necesario escrutar el fondo de las molestias que ahora siente el helvético en su articulación afectada.