Natxo: "Estamos preparados para ganar en Vallecas"

A la vista del partido contra el Rayo Vallecano de este domingo en Madrid, una cita que puede definir el futuro y el techo del Real Zaragoza, Natxo González no abandona su habitual discurso de prudencia, serenidad y cautela: no quiere mirar más allá del comienzo del encuentro ni entrar en cábalas, pronósticos y escenarios posibles. En este sentido, el concepto ‘ascenso directo’ apenas tuvo cabida en su mensaje. “Estamos preparados para ganar en Vallecas. Será un partido bonito de jugar y lo podemos vencer”, señaló este viernes el entrenador del Real Zaragoza.

El técnico vitoriano no ahorró ni un elogio sobre el adversario, considerado como el potencial ofensivo más avanzado de la categoría, un conjunto con una plantilla de calidad e individualidades diferenciales en Segunda. Todo un hueso, más todavía en Vallecas. “El Rayo es el equipo que más me gusta por idea. Cuando están bien es un rival muy difícil de contener. Y si no, tienen individualidades excepcionales”, explicó.

Natxo González recalcó la importancia de no perderse en cuentas y combinaciones clasificatorias. “Tenemos que focalizar el partido del Rayo. Después de Vallecas, ya veremos en qué situación estamos. Y es así como hay que afrontar todas las semanas, a ver hasta dónde llegamos”, indicó. El entrenador zaragocista realizó un posible esbozo del partido: “Es un rival muy duro, como local más, es el equipo que menos partidos ha perdido, el que más marca, solo se han escapado de Vallecas cuatro puntos en la segunda vuelta… Visitamos un campo donde suele haber goles. Por las características del Rayo y las nuestras debemos saber que si ellos nos marcan, no pasada nada. Y si marcamos nosotros tampoco pasa nada”, señaló Natxo, consciente de la buena respuesta de su equipo ante rivales de gran tamaño en los últimos meses: “Hay que sacar conclusiones de esas experiencias vividas, lo bueno y lo malo. Enfrentarnos a los mejores era bueno porque es la mejor forma de recortar puntos. Ahora que estamos dentro sigo pensando lo mismo, aunque, eso sí, con la boca pequeña”, bromeó el técnico, abierto a posibles cambios en la alineación: “Tenemos que llegar lo más frescos posibles al tramo final”.