"Vemos cómo ha cambiado todo en 8 jornadas, y faltan otras 8. Esto puede cambiar para bien o para mal"

"Vemos cómo han cambiado las cosas en 8 jornadas. Y faltan otras 8. Así que sabemos lo que puede cambiar todo. Para bien o para mal, eso depende de nosotros". Es el razonamiento cabal de Mikel González, el central del Real Zaragoza, en la antesala de jugar el vital partido ante el Rayo Vallecano en campo madrileño el próximo domingo (18.00). La postura del veterano defensor vasco está aferrada a la calma, a la mesura, a la cautela ante cualquier tentación de caer presos de un exceso de confianza que pueda resultar nocivo de aquí al 3 de junio, cuando la liga concluirá.

"Vamos a darle valor a lo que hemos hecho en este último periodo, vamos a darle importancia, pero yendo semana a semana. Sacar un buen resultado o no sacarlo te puede condicionar, tanto en puntos, como en sensaciones... en todo", prosiguió este jueves Mikel en su papel de portavoz del equipo.

"Yo no tengo la sensación de que en el vestuario se respire una euforia excesiva. Creo que el grupo es consciente de lo que le ha costado llegar hasta aquí. Es consciente de que ha tenido momentos buenos de la temporada en los que no nos salieron las cosas y tenemos esa frustración. Lo mismo que es consciente de que ha vivido dos meses buenos, los últimos, y los hemos transformado en puntos. Así que sabemos lo difícil que es sacar adelante los partidos, por lo que no hay una euforia desmedida", aseguró el de Mondragón al describir el estado de ánimo que impera en el grupo de profesionales del Real Zaragoza en el esprint final del torneo.