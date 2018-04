Una zaragocista revoluciona las redes sociales en busca de su bufanda

“Sigo al Real Zaragoza desde que era pequeña, mi padre es muy zaragocista y mi abuelo también lo era. Así que he vivido el zaragocismo en casa desde siempre”, explica Algora. “Era mi bufanda, la llevaba al campo siempre. Se trataba de una edición especial que se hizo cuando David Villa jugaba en el Real Zaragoza y me la regaló mi padre porque a mí me encantaba”, añade la protagonista de esta historia. Protagonista, explica, por accidente, ya que jamás pensó que su llamamiento a través de las rede sociales alcanzaría tal repercusión.

“Pensé que era una buena idea porque Zaragoza es un pañuelo y creí que a lo mejor, si se compartía el tuit entre zaragocistas, y llegaba a la persona que se la encontró, podría devolvérmela. Me pareció algo bastante improbable pero quise probar suerte”, relata.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar, ya que al poco tiempo de realizar la publicación, un gran número de aficionados del equipo se volcaban con la zaragozana, cuyo mensaje en redes era compartido por más de 1.200 personas en unas pocas horas, incluido por el propio David Villa, con un mensaje que rezaba: “Ojalá la puedas encontrar”. Un gesto, el del jugador, que no tardaba en ser reconocido en numerosos medios de comunicación.

Todo ocurrió el pasado sábado, 7 de abril, cuando Algora regresaba del estadio de La Romareda en un autobús de la línea 24. Sin embargo, no se percató de su ausencia hasta estar en la calle Tenor Fleta. “No tengo claro si se me cayó ahí dentro o cuando iba por la calle, porque no me di cuenta hasta horas más tarde de que me faltaba la bufanda. Estaba lloviendo y entre el paraguas, el chubasquero, la mochila... me faltaban manos para todo”, recuerda.

Hoy, todavía se muestra sorprendida por la repercusión de su mensaje: “Me cuesta muchísimo entender cómo hemos llegado a esto. El poder de las redes sociales es increíble. Lo de David Villa fue demasiado, fue la gota que colmó el vaso para que todavía se volcaran más en la causa”.

“A quien la tenga, yo le regalo una nueva o dos”

Las dudas de dónde puede estar son muchas, desde alguien que se la haya llevado a casa o que la hayan tirado a la basura. Sea como sea, la zaragozana no se da por vencida. “Tal vez si la persona ve las noticias piense en devolverla. Si quiere una bufanda, ¡yo le regalo una nueva! ¡o dos!. Pero que me la devuelva, por favor”, resume Algora.

En caso de dar con ella, pueden contactar con ella a través de las redes sociales (@angiealgora) o entregarla en objetos perdidos en la propia Romareda. “Creo que se ha hecho eco tanta gente, que con que alguien diga que la tiene, va ser fácil contactar”, concluye.