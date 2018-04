Una defensa al alza en el Real Zaragoza

La obsesión de Natxo González desde los primeros pasos de la temporada no fue otra que aproximar al Real Zaragoza a los niveles de fiabilidad y a las garantías defensivas que distinguieron su trabajo en el Reus la pasada temporada, cuando transformó al humilde equipo catalán en un ejemplo de solidez táctica, consistencia posicional y grandes números en defensa. Todo eso se le resistió al técnico en la primera vuelta. El Zaragoza no acababa de competir bien porque concedía goles, ocasiones y ventajas a los rivales. Una veces, varias, por cuestiones puntuales de naturaleza individual. Otras, porque el equipo no terminaba de robustecerse.