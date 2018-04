La plantilla zaragocista, impactada por el ambiente que generó la afición en La Romareda

Diogo Verdasca, portavoz del grupo este martes, así lo trasladó en rueda de prensa. "La recepción de la afición fue magnífica. A mí me encantó personalmente, como al resto del equipo. Había imaginado algo así, pero superó mis expectativas. Fue muy bonito", rememoró el portugués, impactado como otros muchos jugadores nuevos este año por la atmósfera que la hinchada blanquilla fue capaz de crear alrededor del partido contra el Huesca.

El triunfo del Real Zaragoza en un día tan señalado ha sido una inyección de vitaminas para el plantel aragonés. "En el vestuario está todo muy bien después de ganar al Huesca. La gente está contenta, feliz y muy confiada. Hay muy buen ambiente", indicó Verdasca. "Ganamos a un rival directo y, además, fue muy importante sumar otro partido más sin encajar goles. No podemos pedir más", apostilló en la resaca de un nuevo triunfo en la sobresaliente segunda vuelta que están cuajando los zaragocistas.

La sucesión de victorias, la suma a discreción de puntos que ha aupado al Real Zaragoza hasta la 5ª posición, a apenas 6 puntos del ascenso directo a falta de 8 jornadas, ha ido modelando un modo de pensar dentro de la plantilla que nada tiene que ver con zozobras del pasado reciente, con aquellos tiempos de incomodidad generalizada -que permanecieron vivos hasta febrero- cuando el rumbo de la temporada no estaba nada claro. Verdasca lo dejó así de claro: "¿Dónde está el techo del Real Zaragoza? Yo creo que no lo hay. Vamos a jugar partido a partido. Por ahora estamos ya en puesto de 'play off', que es muy importante. Y lo del ascenso directo... estamos ahí, en los puestos de privilegio", insinuó el joven zaguero de Guimaraes.