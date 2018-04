Borja Iglesias: "Este derbi es una fiesta del fútbol aragonés"

Quizá el día de mi debut en el Celta, en el Sánchez Pizjuán. Puede que hubiera tanta gente también. Pero es distinto porque no estaba en casa. Como local, nunca he jugado con tantos aficionados. Es un aliciente muy importante para afrontar un partido tan bonito. Todos tenemos ganas de derbi. Es una pasada que se llene un estadio en Segunda. Este partido es una fiesta para el fútbol aragonés.

¿Cómo imagina ese ambiente de La Romareda? Conoce ya esa grada, exigente y dura en las malas, pero muy entregada y pasional en las buenas y en momentos especiales como este fin de semana contra el Huesca…

Pero es normal. Cuando un club ha vivido tantas cosas bonitas y los tiempos ahora no son buenos, la exigencia se plasma de ese modo. Es un comportamiento lógico. La realidad es que esta temporada el zaragocismo nos está dando mucho. Cuando hemos tenido épocas complicadas o salieron días feos y lluviosos para ir al fútbol, hemos tenido mucho apoyo. Daba igual el agua. ¿Contra el Huesca? Pues es fácil imaginarlo si vemos cómo la gente se está movilizando esta semana, cómo han preparado una quedada para recibirnos… Esa fuerza y ese ánimo habla mucho y bien del significado del zaragocismo.

¿Conoce ya al hincha del Zaragoza?

Al principio me llamaba la atención su exigencia. Es complicado asimilar la situación del equipo tras estos años en Segunda. Pero luego ves que eso guarda relación con cómo se vuelca también con el equipo. Viajan mucho y muchos. Da igual el campo o la distancia. Más o menos, la gente se moviliza para animar. Yo eso no lo había vivido en primera persona. Ahora estoy conociendo esa parte nueva del fútbol y me está pareciendo una barbaridad.

Usted es un futbolista muy cercano al aficionado. Es fácil encontrarle paseando por el centro de Zaragoza, en actos, en lugares públicos… ¿Qué percibe en la calle estos días?

Ilusión. Es normal. Además, tras el partido de la primera vuelta contra el Huesca, un golpe muy duro, se nota que hay ganas de que llegue el encuentro y lo disfrutemos. Te paran y te dicen: «¡Venga, vamos a por el Huesca!» Mucho mensajes de apoyo.

La gente quiere revancha. ¿Y el futbolista?

El futbolista siempre quiere revancha. No en un partido u otro, sino en cada acción. Incluso entrenando. Si eres competitivo y te sale mal un ejercicio, enseguida deseas una repetición. Es algo natural. Ahora se magnifica porque es el Huesca y era la primera vez que ganaba al Zaragoza, pero tampoco hay que llevarlo más allá.

¿No cree que el aficionado, más que ganar al Huesca, lo que desea de verdad es ganar para avivar aún más esas posibilidades de ascenso a Primera?

Sin duda. Ahora se ha juntado todo.

Decía que es usted un futbolista muy cerca de suelo, de la calle y sus inquietudes. No es común encontrar en este universo a profesionales tan humanos o que expresen públicamente esa espontaneidad y sencillez. ¿Es una cuestión de carácter?

Sí. Es muy sencillo: yo me pongo en el lugar de la gente. Cuando yo era un chaval y veía a algún jugador me encantaba que me dedicara un gesto de cariño, de cercanía, que me pasara la mano por el hombro… Son cosas que hacen ilusión. No cuesta tanto ser agradable.

¿Y quién era entonces el ‘Borja Iglesias’ de Borja Iglesias?

No sabría decir. Yo era muy forofo de los delanteros. Más ‘celtista’ que otra cosa. Pero no he tenido nunca sentimientos excluyentes. He ido con mi padre mucho a Riazor a ver partidos del Deportivo también. No era un fanático cerrado. A mi me gustaba el fútbol.

¿Ya conoce al aragonés?

Sí. Ante todo veo que es gente muy pasional, defensora a muerte de lo suyo. Cuidan mucho las cosas de su tierra, como, por ejemplo, el Real Zaragoza. Esto marca mucho a quien viene de fuera, porque se sufre mucho en la derrota, pero se disfruta mucho en las victorias. Conmigo todo el mundo se ha portado muy bien. Transmiten mucho cariño. Nadie me ha dejado de lado.

En su caso no hay morriña gallega. ¿Por qué ha encajado tan bien en Zaragoza?

Es verdad. Parece que lleve aquí mucho más tiempo del que llevo. En parte, creo que es porque salí muy joven de Galicia. Con 14 años me fui a Valencia, y aquí he llegado muy maduro, con mucha vida aprendida ya.

¿Qué cosas buenas cuenta de la ciudad a sus amigos o familiares?

Zaragoza es grande pero no es abrumadora. En Valencia, me daba más pereza hacer algunas cosas. Aquí se vive muy cómodo. Además, hay una agenda cultural y musical muy importante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rap y en España no hay mejor lugar para disfrutarlo. Tengo la suerte de conocer a muchos de esos artistas, como Javier Ibarra, me han hecho uno más del grupo y eso ayuda mucho.

¿Conoce algo del resto de Aragón?

Aún no. Pero tengo muchas ganas de subir al Pirineo y visitarlo. La Segunda División no es que permita un calendario sencillo.

De cara al enfrentamiento contra el Huesca, ¿cuánta influencia conceden al factor emocional?

Mucho. Es fundamental que el estado de excitación o motivación ni se sobrepase ni se quede corto. En estos partidos, la diferencia la marca el equipo que mantiene la tranquilidad.

¿Tiene más que perder el conjunto que ha estado todo el año arriba que el que viene de crecida?

El Huesca, a priori, tiene más que perder después de toda la temporada en la cabeza. Pero nosotros no nos comparamos con nadie. Pensamos en lo nuestro y en lo que queremos. Nosotros pensamos que quienes más tenemos que perder somos nosotros mismos, pero también quienes más tenemos que ganar.

¿Hay que concienciarse también de que la liga no termina en el partido contra el Huesca?

Claro. Quedarán ocho partidos más. Aquí cada partido le da la importancia al siguiente. Hoy, la cita contra el Huesca es la más relevante porque es la que más cerca tenemos. Pero no podemos perder la perspectiva.

¿Qué le atrae del Huesca?

Es un equipo muy solvente, peligroso. No necesita demasiado para ganar porque es complicado crearles peligro. Llevan meses demostrándolo.

¿Qué futbolista de esa plantilla cree que encajaría mejor en el juego del Zaragoza?

Nunca lo he escondido. A mí me encanta cómo juega Cucho Hernández. Es un delantero capaz de adaptarse a cualquier equipo. Es muy variado y puede jugar a muchas cosas. Es pequeñito y rápido, pero se ajusta a situaciones de juego en las que parece que no va estar cómodo. Además, he coincidido alguna vez con él aquí en Zaragoza, y es muy buen tío. El fútbol te permite que sin ser del mismo equipo alguien pueda ser tu compañero. Nos tenemos una admiración mutua.

Lleva 16 y dos meses en erupción anotadora ¿Aún le falta marcar su gol más importante en el Zaragoza?

Ojalá. Un delantero siempre sueña con marcar los goles importantes. Pero si no soy yo que los marque otro. Lo mío es aportar como sea. Ahora me siento bien, he encontrado la confianza. Sé que soy el delantero centro y eso conlleva ser goleador, los metas o no, pero no es una presión. Me lo tomo como un objetivo.

Es muy llamativo y dice mucho de su figura que, incluso cuando ha pasado por crisis, no marcaba en La Romareda o ha fallado penaltis, se le ha valorado aún más. A pocos delanteros se les pondera más por su juego que por sus goles…

Siempre he tenido ese buen retorno de la afición. No sé si es porque caigo bien o porque he hecho cosas buenas. O las dos cosas. Pero es verdad que si no estoy fino de cara a puerta procuro estarlo en otras facetas.

Hay pocos aficionados en Zaragoza con dudas sobre quién debería ser el delantero del equipo si se sube a Primera… ¿Y Borja Iglesias?

(Risas) Pues creo que estamos todos de acuerdo. Ojalá se pueda dar la situación. Es algo con lo que sueño desde mi llegada, yo y todos en este vestuario. Queremos que pase. Si se da, ya veremos qué sucede… A mí me encantaría.

Imagine que el sábado a las ocho de la tarde le piden un rap sobre lo ocurrido en La Romareda. ¿Cómo le gustaría titular la canción?

«Esto no para». Es una canción además de Javier Ibarra y el lema me lo he apropiado con su permiso. Creo que nos identifica a todos. A pesar de que el equipo haya estado mejor o peor, el Zaragoza nunca ha parado, nunca ha dejado de pensar en positivo, de trabajar y de creer.