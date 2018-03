El Conjuro de Alcorisa, la intrahistoria de un hecho aglutinador de sentimientos

Les voy a contar un secreto… que solo conocían hasta hace nada 200 alcorisanos (con su teniente alcalde Luis Peralta al frente), Borja Iglesias, Juan Señor, Andoni Cedrún, Pepe Melero, José Formento (presidente de la peña zaragocista de Alcorisa), los empleados del Real Zaragoza Miguel Pérez y Luis Vallespín (del gabinete de prensa del club), el presidente de la Federación de Peñas, Vicente Casanova, y un servidor, quien firma esta información. O sea, un secreto sui géneris porque, dice si hay más de dos que saben algo, lo de secreto es más que discutible. Es tan singular este asunto de índole privada y reducida que, en las últimas 3 o 4 semanas, se viene extendiendo como la pólvora por las redes sociales de determinados sectores del zaragocismo más fiel y puro, el de las pasiones sin intereses y el del cariño natural al Real Zaragoza de siempre.

Se trata del, en su día, cuando nació espontáneamente, llamado ‘el Conjuro de Alcorisa’, transformado inmediatamente por ese mago de los giros lingüísticos que es Andoni Cedrún en 'el Embrujo del Aceite'. Cosas de Andoni que, como todos, adora el sabor del verde-amarillo zumo de las olivas del bajoaragón alcorisanas, excelentes año a año. La cosa ocurrió en la noche del miércoles 24 de enero, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Alcorisa (Teruel). Allí, en su semana cultural, los responsables de ayuntamiento local programaron una charla-coloquio con el Real Zaragoza como eje. Como cada año en ese pueblo tan blanquillo, tan aragonés, tan participativo en sus dispares iniciativas.

Veníamos de perder en Granada 2-1 en la 2ª jornada de la segunda vuelta. Tras una primera vuelta muy deficiente. Pésima, por momentos. Con los peores números de la historia del Zaragoza en su paso por Segunda. En el aún reciente parón navideño había habido crisis soterrada en las entrañas deportivas del club. Digamos que el viaje a Alcorisa llegó en un momento delicado para acometer un acto de cara al público de este perfil (ya había pasado el curso anterior, por cierto). El invitado era de enjundia: Borja Iglesias. El goleador zaragocista, que en lo individual también andaba mustio por entonces. No había marcado aún un solo tanto en jugada ligada en La Romareda en toda la primera vuelta, acababa de fallar un penalti contra el Tenerife días antes, el entorno no estaba demasiado convencido de sus dotes como punta… Como moderador, uno tenía claro qué hacer y por dónde llevar las riendas… siempre que el público (siempre masivo en Alcorisa) no decidiera lo contrario.