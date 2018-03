El Oviedo gana al Granada y saca al Real Zaragoza de la promoción... por ahora

La culpa la tiene, en primer lugar, un resultado: la victoria del Oviedo por 2-1 frente al Granada. Un marcador que, mezclado con la victoria sabatina del Zaragoza en Pamplona, ha provocado un momentáneo empate cuádruple a 49 puntos entre un póquer de aspirantes a la promoción: Sporting de Gijón, Granada, Oviedo y Real Zaragoza. Y, a falta de la disputa del partido del lunes, que tiene como protagonista precisamente a uno de ellos, el Sporting que visita al Huesca, la norma clasificatoria perjudica a los zaragocistas y los deja fuera por su peor 'golaverage' general, primer rango que rige a estas alturas de liga en estos casos, mientras no ha hayan jugado todos los enfrentamientos entre los implicados en el múltiple empate a puntos.

El Sporting de Gijón tiene un diferencial de 17 goles favorables (ha marcado 44 y encajado 27). El Granada, de 9 (43 a favor por 34 en contra). El Oviedo, de 8 (43 por 35). Y el Real Zaragoza presenta unas credeciales de 7 (40 goles a favor y 33 en contra). Este es el motivo de este 'efecto retroceso' puntual de los blanquillos, puramente coyuntural y, además, todavía con retrocesión favorable según se dé el partido de El Alcoraz en la noche del lunes.

Si el Sporting puntúa en Huesca, inmediatamente dejará el cuádruple empate a 49 puntos en triple, al marcharse el cuadro gijonés hacia arriba, bien con 50, bien con 52 puntos. Y ahí, como los partidos entre Granada, Oviedo y Zaragoza ya se han jugado (los seis entre ellos), se podría establecer el siguiente condicionante prevalente que recoge la norma para resolver los empates múltiples: los puntos extraídos en esa 'mini liga' entre los implicados. En ese escenario (guárdese para el futuro, por si fuese de necesidad utilizarlo de nuevo), el Granada es el mejor, con 7 puntos; le sigue el Real Zaragoza, con 5; y cierra el Oviedo, con solo 4. Es decir, si este lunes el Sporting no pierde y saca renta de Huesca, quien se caerá a la 7ª posición será el Oviedo por esta razón clasificatoria.

Al hilo de este asunto, viene al caso subrayar la importancia de los goles de cara a lo que viene y a las apreturas que se advierten en la clasificación en la parte noble. Por ejemplo, sin ir más lejos, el encajado por el Real Zaragoza en Pamplona, que convirtió el 0-2 en un 1-2 algo más impuro por una decisión discutible del árbitro, el balear Varón Aceitón, que añadió un minuto más a los 3 de añadido que había otorgado poco antes (se fue a cuatro) y permitió sacar un córner sobre el marco aragonés que no debía haber tenido lugar, mucho más si se contempla que, en el primer tiempo, no dejó que lo hicieran los zaragocistas en circunstancias gemelas y mandó a la caseta a los equipos dejando sin efecto el córner que debía lanzar el cuadro aragonés. En ese saque de esquina postrero, el Osasuna marcó un gol que, por supuesto, no fue dañino para el triunfo final del Zaragoza, pero sí puede serlo en este apartado del 'golaverage' el último día del curso.