La loable postura autocrítica de Natxo González, ayuda para el futuro que viene

El técnico vitoriano se mostró feliz, enormemente satisfecho por este nuevo éxito de su equipo en un lugar de alta exigencia. No dudó en ponderar positivamente a Cristian Álvarez, o la facilidad anotadora del goleador Borja Iglesias, o la rotunda aportación saliendo desde el banquillo de Buff. En subrayar el decisivo crecimiento del equipo en la última media hora del duelo ante los osasunistas. En remarcar las virtudes que esgrimió el Real Zaragoza en la tarde pamplonesa. Pero, durante los 14 minutos de su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Sadar, quiso también trufar su análisis con todas las máculas que mostró el bloque zaragocista durante el juego.

Una postura que le honra y lo agranda como entrenador de un equipo singular como es el actual Real Zaragoza de Segunda División, por quinto año consecutivo. Una exposición en público que muestra un alejamiento de lecturas forofas o de sesgos egoistas. Algo, por otra parte, muy habitual en un amplio espectro de técnicos en el fútbol español. Y, por supuesto, en otros círculos concéntricos que rodean el día a día de los clubes con criterios sui géneris.

Hasta ocho pasajes de su evaluación tuvieron un cariz autocrítico. Natxo vio el partido como la inmensa mayoría de observantes. No se fue por peteneras ni acudió al fútbol ficción cuando, 10 minutos después de concluir el choque de El Sadar, lo comentó con la prensa aún en caliente. Y, de esos análisis de Natxo González, todo el mundo debe sacar sus conclusiones y consecuencias. En su cristalina manera de apreciar lo ocurrido en El Sadar, hay gotas del difícil pasado, del ilusionante presente y del, ojalá, precioso futuro. Mensajes directos para que nadie se duerma encima de ningún laurel. Para que no caiga nadie en la fácil tentación de sacar pecho en tiempos de bonanza porque, como ya advirtió el propio preparador vasco hace unas semanas, "el fútbol enseguida te lo vuelve a meter para dentro" si no haces las cosas como se debe.

Un ejemplo loable esta posición de Natxo, digno de reseñar en unas horas tan diferentes, por buenas, en la inmensa burbuja del Real Zaragoza.

Ocho pasajes de autocrítica en un día pleno de felicidad

1. "Hoy, tenemos que celebrar la victoria, pero tenemos que analizarla mucho. Hoy no hemos estado bien. No hemos estado con esa eficiencia de área a área a la que estábamos acostumbrados. Nosotros, hoy, hemos tenido un margen de mejora importante. Individualmente no hemos estado como habitualmente estamos. Si juntamos todo esto, vemos por qué hemos sufrido tanto"

2. "El rival, ha habido momentos que 'nos ha podido' el partido, en lo colectivo y en lo individual"

3. "En esos momentos, hemos tenido a Cristian (Álvarez) y a esa fortuna que hace falta en ciertos momentos y que nos faltó anteriormente"

4. "En nuestra forma de actuar, obviamente tenemos puntos débiles. Y el Osasuna ha sabido potenciarlos. En ese sentido, somos vulnerables. Si no hubiésemos conseguido hacernos con el balón, era imposible salir vivos de aquí (El Sadar). O teníamos el balón o había que cambiar el dibujo, hacer un cerrojado y colgarnos del larguero. Nos hemos dado un margen en el segundo tiempo para reaccionar... y lo hemos hecho"

5. "En el descanso sabíamos que debíamos dar un paso adelante en cuanto a rendimiento, porque si no era imposible soportar esa presión que habíamos tenido en la primera parte"

6. "Nos ha costado mucho conectar. Dábamos el pase rápido, o lo dábamos impreciso. Arriba no reteníamos el balón para dar otro pase más. Nos ha costado. El único que veía luz era Oliver (Buff)"

7. "Fundamental ha sido, en esos momentos malos, apretar los dientes y salir vivos. Lo del primer tiempo no podíamos soportarlo mucho tiempo más"

8. "Ofensivamente, hoy no hemos estado bien en la parte de arriba. Tanto Borja (Iglesias) como Pombo. Nos ha costado mucho retener el balón. Creo que han sido superiores casi siempre los centrales del Osasuna en el cuerpo a cuerpo"