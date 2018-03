Natxo González: "Tenemos que celebrar la victoria, pero también analizarla: no hemos estado bien"

En cuanto a las claves del partido, Natxo argumentó la espera paciente del Zaragoza. "Sabíamos que llegaría nuestro momento. Hemos sido eficaces en el área contraria", expuso el técnico, que también subrayó la actuación de Cristian Álvarez: "Todos tenemos que sumar, pero Cristian ha sido decisivo".

En cuanto al desarrollo del encuentro, fue significativa la rápida sustitución de Aleix Febas. "Febas no me estaba gustando. Le estaba rebasando el partido", reconoció Natxo, que cambió al catalán por el suizo Buff. "Oliver nos ha dado mucho en esa zona", explicó el entrenador zaragocista, que también elogió al rival. "Tenemos puntos débiles y Osasuna ha sabido potenciarlos", advirtió.

En cuanto a las claves del partido, González insistió a la espera inteligente del Real Zaragoza. "Sabíamos que íbamos a tenerla (la oportunidad de gol). Arriba no reteníamos el balón. Solo Oliver veía la luz. Sabíamos que teníamos que sufrir. Permaneciendo vivos, siempre generas ocasiones. Y así ha sido. Lo del primer tiempo no podíamos sujetarlo más...", reconoció Natxo González en un ejercicio de autocrítica.

Llegados a este punto, con un Real Zaragoza en crecida imparable, la pregunta era dónde ubicaba el entrenador el techo del equipo. "A lo perfecto nunca se llega", para luego valorar desde la máxima exigencia de nuevo el triunfo ayer logrado. "Tenemos que celebrar la victoria, pero también tenemos que analizarla: no hemos estado bien", insistió. "En frente estaba el mejor Osasuna. Individualmente, no hemos estado bien. El techo nunca se sabe", repitió. "Sabíamos que íbamos a mejorar en la segunda vuelta. Queremos llegar a las últimas jornadas con opciones. Hay que pelear por estos puestos hasta el final. Era un partido, importante, pero no decisivo. Los tres puntos eran muy importantes", concluyó Natxo González.