El ascenso directo, la euforia... el cambio de las preocupaciones

De sufrir y tener que manejar las punzadas de una mala praxis futbolística durante 5 largos meses de competición, los primeros de la liga, el entrenador zaragocista está ahora al mando del timón de la euforia general que ha ocasionado la sobresaliente racha de resultados y puntos acumulados en los últimos 2 meses de excelente rendimiento del bloque blanquillo. Un cambio tan súbito y extremo que necesita un orden mental claro para no caer presos de la autocomplacencia o de la confusión del placebo. Y Natxo es consciente de que este caso, de índole psicológica, quizá acabe siendo lo más importante de aquí al 3 de junio para obtener el éxito y no dejar el algo aguado esta bonita reacción del equipo en la segunda vuelta.

Así, el asunto del ascenso directo (sin siquiera tener que jugar la promoción, como era aspiración lejana hace nada) se ha convertido en un lema de cabecera en la última semana en muchos mentideros zaragocistas. Y, por otra parte, la inequívoca e inevitable ilusión generada en la inmensa mayoría de aficionados del Real Zaragoza, es posible que pueda filtrarse con efectos nocivos en el interior de la caseta si alguien no cataliza debidamente ese envoltorio.

Natxo, respecto de la hipótesis de acabar aspirando en junio a ocupar uno de los dos primeros lugares que devuelvan al Zaragoza a Primera del tirón, sin pasar por los 'play off', fue este viernes así de rotundo: "No me planteo lo de ser candidato al ascenso directo si ganamos en Pamplona. No sé que decir. Me lo empezaré a plantear después del partido, si ganamos… Pero insisto en que quedan muchísimos partidos y podemos aspirar a todo, por puntos y por tiempo: a ascender directamente, a jugar el ‘play off’ o a volver a meternos abajo. Por lo tanto, calma", describió pasando sin rubor por todos los vanos del abanico de opciones. Incluida, como se ve, la del retroceso (algo que parece haber quedado olvidado en cuatro días por la inercia imparable del equipo en las últimas jornadas).

Y, en relación al peligro de caer presos en la autocomplacencia, Natxo lanzó otro aviso similar al de semanas anteriores, subrayando en trazo grueso el origen concreto que tiene la actual racha positiva del equipo: la parte más baja de la clasificación y la distancia mínima con la zona de descenso vivida el pasado 3 de febrero. "A este grupo siempre lo ha caracterizado que es un equipo alegre. Presión… ¿cuándo no hay presión aquí? Por una causa, por otra… Así que, ahora, bendita presión: que podamos jugar ahora por lo que estamos jugando, cuando hace dos meses era lo contrario. Hay que ser conscientes de cuál ha sido el camino para tener esta posibilidad. Sobre todo que el entorno, todo lo que nos rodea, no nos haga entrar en un estado de confort que no nos interesa", puntualizó con seriedad.