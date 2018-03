Los centrales, Pombo, Toquero, los lesionados...

La alineación del Real Zaragoza en Pamplona este sábado a las 16.00 frente al Osasuna tiende a tener dos cambios respecto al once inicial que propuso Natxo González el pasado domingo ante el Lorca FC. Aquellos que responden precisamente a las dos bajas que tuvo, por acumulación de tarjetas amarillas, ante los lorquinos: Grippo y Pombo. Dos ausencias que provocaron el cambio de uno de los centrales (Mikel González relevó al suizo) y de uno de los delanteros (Papunashvili fue el sustituto puntual del canterano aragonés) y que ahora hacen dudar sobre su recomposición inmediata. ¿Volverán los dos anteriores titulares? ¿Lo hará uno solo?

Respecto de los centrales, Natxo no quiso desvelar ni una sola pista antes de partir hacia Navarra. Por lo tanto, su decisión quedará embargada hasta una hora antes del partido. "La duda no es sobre tres (Grippo, Perone y Mikel González). Yo creo que ahora tenemos a los cuatro centrales al cien por cien. Me duele mucho dejar a Verdasca fuera. Y, antes del partido, me dolerá mucho dejar al otro en el banquillo. Esto va en el cargo. Tenemos cuatro centrales muy competitivos. Te da tranquilidad cualquiera que entre, pero los que se quedan fuera… es un marrón", se excusó con antelación ante los protagonistas, pero sin soltar prenda de quiénes serán los dos que inicien el partido en El Sadar.

Mucho más transparente se mostró el vitoriano respecto de la decisión que adoptará en la delantera. “Con Pombo pasa lo mismo que con los centrales. En su caso, viene de ese ‘flow’… ‘flow’ (ritmo, fluidez). Es una opción clara junto con Borja Iglesias", dejó caer Natxo al citar al jugador zaragozano, en vena goleadora y en la cresta de su nivel de juego óptimo, que tiene todos los números para regresar a la titularidad en Pamplona por lo tanto.