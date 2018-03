Borja Iglesias: "Solo pensamos en ganar, ganar y ganar"

Entre creer y crear apenas hay una letra de diferencia. El Real Zaragoza cree primero y crea después, piensa primero y ejecuta después. Borja Iglesias lo recordó antes del entrenamiento del miércoles, en una comparecencia en la que confirmó el estado de optimismo que se ha declarado en el club aragonés. "Solo pensamos en ganar, ganar y ganar", reiteró hasta tres veces. La repetición se quedó corta para dimensionar el número de victorias consecutivas que ha acumulado el equipo gestiona Natxo González, que ha ganado los últimos cinco encuentros. "Que siga la racha. Todos estamos muy contentos. Entendíamos que era complicado, pero, siendo regulares en casa y sumando fuera, lo estamos consiguiendo", valoró el ariete.

El delantero ya ha anotado 13 goles, cantidad considerable que, sin embargo, no significa el techo para Borja Iglesias. "No me pongo techo. Además, lo importante no son los goles, sino que los goles sean importantes para el equipo", advirtió.

Borja también reconoció la trascendencia del próximo encuentro, el fijado para el próximo sábado en Pamplona. "Es especial para todos. Tiene muchos condicionantes. Estamos tranquilos. Hay que seguir con esta dinámica", señaló.