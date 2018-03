Mikel González: "Nos hemos ganado que se hable del ascenso"

Borja Iglesias acaba de repetir hasta la saciedad la palabra ganar. No se escucha otra palabra a la hora de afrontar el partido ante Osasuna.

Sabemos que es complicado el partido, pero venimos de una muy buena racha. Tenemos que valorar que nos ha costado siete meses coger una buena racha. La cogimos en febrero. Hay que darle continuidad.

Si le dicen hace dos meses la situación actual...

Me sorprende para bien. Pero tiene que quedar claro que cuando no puntuábamos de tres en tres, también hacíamos las cosas bien, aunque no éramos tan regulares.

Todos somos buenos cuando ganamos...

Es fundamental el hecho de que ahora concedemos mucho menos.

En los últimos tres encuentros, ante el Lorca, el Numancia y el Oviedo, se ha ganado con autoridad absoluta.

Se ganó muy bien. Y en los partidos con el Lugo, el Nástic en Tarragona y el Oviedo también se ganó muy bien.

El dato de que Cristian Álvarez ya no tenga que hacer tres paradas de gol para vencer también hay que considerarlo como factor muy positivo.

Por supuesto. Con el Córdoba y el Tenerife también se ganó, pero fue algo diferente. Afortunadamente, pienso que hemos encontrado la regularidad.

Usted perteneció a la Real, sabe qué es ascender a la Primera División.

Es el primer año que estoy en Zaragoza. No estuve en los anteriores. Es cierto que se ve una ilusión común en las aficiones. Esa unión es vital para cualquier cosa. Se dio en la Real cuando subimos y ahora se da aquí.

¿Lo nota, lo percibe?

Sí. Ahora nos hemos ganado que se hable de eso, del ascenso. Hace dos meses nadie hablaba de ello. Eso sí, hasta mayo queda una barbaridad. Pero es muy significativo que la gente hable de eso.

¿Y ustedes cómo lo ven?

Nosotros vemos menos margen con los equipos de arriba. El equipo ha evolucionado bien y va a evolucionar más.

¿Piensa en el Rayo, en el rival que marca ahora mismo la cota del ascenso directo?

Condiciona tanto el próximo partido...

Veo que solo piensa en Osasuna, en la siguiente cita.

Claro. No creo que haya otra forma de afrontar esta historia. No podemos estar pensando en qué haremos en el futuro. Hay que estar centrados en el presente.

Ha jugado un montón de veces en El Sadar con la Real…

Va a ser difícil, desde luego. Pero el Zaragoza está bien, y eso es lo más importante. Tenemos que pensar en nosotros mismos, en dar lo mejor. Todo lo demás es secundario.

El Zaragoza está muy fuerte en el medio, con un centro del campo poderoso. Además, marca casi siempre (últimamente, siempre) y cada vez recibe menos.

Eso es lo básico, que el equipo compita bien. Y lo está consiguiendo. Esa es la razón de nuestra progresión. Ya vimos en La Romareda que Osasuna es un equipo potente.

Ya lo creo. Quizá el mejor partido de la temporada, un encuentro de Primera División en Segunda.

Sí. Marcamos primero. Ellos lo hicieron bien y lograron empatar. Sin duda, es un rival difícil. Mucho más en su campo.

Si se gana…

Si se gana, será muy bueno, un paso muy importante; pero seguirá quedando mucho. Quedan 12 partidos: muchísimo.

Quizá acusen la fuerza que emana La Romareda.

Eso es algo maravilloso, con más de 20.000 espectadores detrás. Muy pocos clubes pueden contar con ese respaldo. Como la Real cuando estuvo en Segunda. Pero estamos mentalizados para ello.

¿Nota ese calor también en la calle?

Pertenecí durante mucho tiempo a un mismo club (12 temporadas). Este verano cambié de casa y vine a Zaragoza, a Montecanal, con mi familia. Estamos muy bien aquí. Nos tratan muy bien. Cuando el equipo iba menos bien, siempre ha habido respeto hacia mí. Ahora que hemos mejorado, es cierto que se palpa algo en la calle. La gente pregunta más.

Qué bueno es eso…

Claro. La afición tiene esperanza.

Usted creció en la Real con Íñigo Martínez, Illarramendi y Griezmann, futbolistas que les ayudaron mucho y por los que la Real ha sacado muchísimo dinero.

Fueron muy importantes. La cantera siempre ha sido y es muy importante en la Real. Fue fundamental para recuperar la Primera División, algo que ya vimos que no es sencillo.

Ahora también están saliendo aquí canteranos con fuerza…

Sí. Parece que no salían muchos en los últimos años, pero este año hay canteranos que están aportando. Es esencial por lo que representa de unión con la tierra.

Me interesa su itinerario por la Real, ese viaje de Segunda a Primera y a la Champions… Lotina, Lillo, Martín Lasarte, luego Jagoba, ahora Eusebio…

Fue mucho tiempo allí...

Sí, pero es un modelo que sería maravilloso seguir en Zaragoza: de Segunda a la Champions.

Guardo muy buen recuerdo de Lillo.

También estuvo en Zaragoza.

No le fue bien, ¿no?

Al que no le fue bien fue al Zaragoza con Lillo... Recuerdo una eliminación en Polonia…

Me gustaba su fútbol. Subimos a Primera con Lasarte. Luego nos consolidamos en Primera, y después llegó la explosión. Yo estuve 12 años en el primer equipo, 300 partidos, toda una vida.

Se marchó y le costó decidirse…

Había que acertar y vine al Real Zaragoza.

Si quedamos para otra entrevista dentro de dos meses, ¿hablaremos del ascenso?

Me encantaría. Pero, paso a paso. Lo primero es Pamplona.