La Romareda apunta al lleno

En las oficinas del Real Zaragoza , el comentario es explícito: pocas veces se han vendido entradas a este ritmo y en un número tan elevado en días de labor. Anoche, ya no había papel que vender para la Tribuna Este de La Romareda , espacio totalmente copado. También sucede lo mismo en las curvas Norte y Sur del estadio, zonas de especial animación. Todas las entradas que se han puesto a la venta durante esta semana han sido adquiridas por la afición aragonesa, un global de 3.100 localidades , según comunicó el Real Zaragoza a última hora de la tarde de ayer, una vez cerradas las taquillas. A estas horas, sumados los abonos, cerca de 25.000 localidades tienen dueño cierto.

Las previsiones del club es que durante el día de hoy y en las horas previas al encuentro de mañana, que arranca a las 12.00 horas, se venda otro paquete importante de localidades. Es muy probable que La Romareda presente la mejor entrada de la temporada, acercándose en su ambiente a las citas memorables, a los días distinguidos por alguna razón particular.

El atractivo del partido no descansa en la entidad del rival de turno, el Lorca, equipo de corte modesto, y que llega a este punto de la competición aturdido por una negativa racha que lo está condenando poco a poco. El foco debe situarse en este sentido en el otro lado, en el flanco propio, en la actual versión del Real Zaragoza. Sopla el viento a favor de la escuadra de Natxo González, que a ojos de su afición ha recuperado una credibilidad que en su momento pareció perdida entre dudas y tardes demasiado espesas. La reciente secuencia de victorias y el fútbol serio mostrado ante el Oviedo y el Numancia han desembocado en nuevas ilusiones, en aspiraciones que ahora se entienden fundadas y, sobre todo, en una renovada comunión entre afición y equipo. Hoy, en Zaragoza, se juzga la promoción de ascenso como una cota situada al alcance, por más que este mismo objetivo tuviera hace unas semanas aspecto de quimera.

Natxo González, en todo caso, no se fía del Lorca. No quiere que nadie acuda a La Romareda sin la suficiente tensión para afrontar, cada uno en su papel, el duelo ante los murcianos en la 30ª jornada de liga. Teme que la posición en la clasificación de los lorquinos, penúltimos con solo 18 puntos, desahuciados técnicamente y con su futuro inmediato en el vagón definitivo del descenso a Segunda B, lleve a un espejismo letal al zaragocismo si no se ponen los cinco sentidos en sacar adelante la perentoria victoria por parte del Real Zaragoza.

Por este motivo, el técnico vasco lanzó ayer un aviso generalizado, en todas las direcciones, para que no haya un solo resquicio a la sorpresa por culpa propia.

"Me gustaría que la gente no salga con los tres puntos de casa. Sí quiero que la gente vaya a La Romareda eufórica, contenta, optimista... pero que nos ayude a sumar los tres puntos. No podemos equivocarnos", sugirió.

Natxo González, en hipótesis de trabajo, visualiza la siguiente posibilidad: que el Lorca tenga una mañana de aciertos y ponga contra las cuerdas al Real Zaragoza. "Puede ser un partido largo, trabado, difícil. Hay que contemplar distintos escenarios, como lo hacemos siempre".

Para las primeras horas del domingo se anuncia en las previsiones meteorológicas algo de agua sobre la capital aragonesa; pero ya no para el momento del inicio del encuentro. La temperatura se acercará a los veinte grados.