Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, es consciente de que, en el envoltorio de euforia en el que se mueve el zaragocismo en el último mes, tras cuatro victorias consecutivas, la visita del Lorca FC a La Romareda este domingo supone una cita de riesgos anímicos hasta ahora no vividos por el equipo en lo que va de liga. Los murcianos, penúltimos y casi desahuciados con tan solo 18 puntos, asoman a ojos de la mayoría como víctimas propiciatorias para que los blanquillos consumen su quinto triunfo encadenado. Y eso no es del gusto de técnico vasco.

"¿Partido trampa? No me gustan estos calificativos. Debemos tener respeto por este partido, tanto o más que por los anteriores. Si no, mal iríamos", dijo en su rueda de prensa previa al próximo choque, el domingo en La Romareda a las 12.00 del mediodía.

"Uno de nuestros valores, al menos de puertas hacia dentro, tiene que ser la humildad. Sabemos que es un partido que podemos perder, empatar o ganar. Y, para tener opciones de ganarlo, hay que hacer las cosas como las estamos haciendo últimamente", advirtió con seriedad Natxo, que quiere limar cualquier tipo de optimismo desmesurado previo a la disputa del envite ante los lorquinos.