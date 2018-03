Natxo González avisa: "Que la gente no salga con los 3 puntos de casa"

Natxo González no se fía del Lorca FC. Y no quiere que nadie acuda el domingo por la mañana a La Romareda sin la suficiente tensión para afrontar, cada uno en su papel, el duelo ante los murcianos en la 30ª jornada de liga. Teme que la posición en la clasificación de los lorquinos, penúltimos con solo 18 puntos, desahuciados técnicamente y con su futuro inmediato en el vagón definitivo del descenso a Segunda B, lleve a un espejismo letal al zaragocismo si no se ponen los cinco sentidos en sacar adelante la perentoria victoria por parte del Real Zaragoza. Y, por esto, el técnico vasco lanzó este viernes un aviso generalizado, en todas las direcciones, para que no haya un solo resquicio a la sorpresa por culpa propia.

"Me gustaría que la gente no salga con los 3 puntos de casa. Sí quiero que la gente vaya a La Romareda eufórica, contenta, optimista... pero que nos ayude a sumar los 3 puntos. No podemos equivocarnos", sugirió el vitoriano en su comparecencia previa a tan importante choque ante el Lorca FC.

Natxo, en hipótesis de trabajo, visualiza una posibilidad: que el Lorca tenga una mañana de aciertos y ponga contra las cuerdas al Real Zaragoza. "Puede ser un partido largo, trabado, difícil. Hay que contemplar distintos escenarios, como lo hacemos siempre. No tiene por qué cambiar nada y hay que hacer lo mismo que en las últimas jornadas, que nos está yendo muy bien", insistió en su aviso para navegantes.