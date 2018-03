"Durante la liga, las cosas salían, luego no, luego sí... ahora estamos teniendo ese pelín de suerte"

Pombo está en la cresta de su ola particular esta temporada . El canterano, singular en su juego, siempre sometido a los vaivenes de quienes tienen la inspiración puntual y la genialidad como pauta de comportamiento, ha vivido durante los seis meses de liga diferentes fases anímicas y de cotización dentro del equipo. Unas buenas y otras peligrosamente malas. Por eso, el jugador aragonés está disfrutando como merece de esta racha en la que, además de sus goles y su crecimiento particular, el equipo se ha venido arriba en sus prestaciones y en la tabla.

"Estoy muy contento. Me muevo arriba muy a gusto. Están saliéndome las cosas bien. No pienso en el pasado, porque en el fútbol hay momentos diferentes, buenos y malos. Yo trato de vivir el presente", dijo Pombo, aludiendo a su nueva posición en el campo, más adelantada de lo que fue siempre habitual, prácticamente jugando como segundo delantero junto al ariete Borja Iglesias.

Además, esta espuma en la que está actuando Pombo en los últimos partidos, está acompañada de otros muchachos que, en tiempos no muy lejanos, conformaban las alineaciones del filial, el RZD Aragón, en Tercera División: los Delmás, Raúl Guti, Lasure... con el capitán Zapater como abanderado de la cantera aragonesa. Este llamativo detalle es para Pombo algo grande en este punto de recuperación del Real Zaragoza. "Ver cinco canteranos juntos en Soria es lo que uno sueña, lo que uno quiere. Que nos juntemos todos en el campo y al final logremos la victoria me parece espectacular. Si, además, la afición corea tu nombre, eso motiva mucho más", recordó el centrocampista con buen paladar.

"El partido de Soria fue muy especial, con esas 2.000 personas que se acercaron desde Zaragoza para animarnos. Fue algo fundamental para la victoria", evaluó Pombo en un gesto de complicidad con la animosa afición zaragocista que, como siempre, se está viniendo arriba de la mano de los buenos resultados encadenados por el equipo en el último mes.

Pombo asegura que no hay euforia desmedida en la caseta. Que la pauta de la tranquilidad, de la mesura, que Natxo González y el área deportiva vienen sugiriendo en las últimas dos o tres semanas, sigue vigente a rajatabla. "En el vestuario, ahora, no hablamos más que del Lorca. Es un partido fundamental después de sacar los 3 puntos en Soria. Solo existe el próximo partido", aseguró Pombo.

Por último, el '8' blanquillo hizo una valoración personal que viene a resumir el irregular caminar del actual Real Zaragoza en este curso 2017-18. "Desde el principio de la liga, con lo que propone Natxo, las cosas salían, luego no, luego sí... ahora estamos teniendo ese pelín de suerte, que el rival no mete los goles... y hay que seguir en esta línea y continuar sumando. Estamos recogiendo los frutos del principio. El míster es el mismo, no como en años pasados. Y eso es fundamental para el equipo", señaló Pombo.