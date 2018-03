El Real Zaragoza, a 3 puntos de la promoción y a 5 del cuarto puesto

El Real Zaragoza concluye la 29ª jornada con 43 puntos tras su brillante triunfo por 1-2 en Soria ante el Numancia. Esa cota lo ubica a solo 3 de la promoción de ascenso a Primera División, cuya primera plaza a mano, la 6ª, la ocupa el Oviedo con 46. Como quiera que el 5º clasificado es el otro equipo asturiano, el Sporting de Gijón, también con 46 puntos, la matemática dice que el cuadro zaragocista tiene a tiro de un solo partido también esa quinta posición.

Singularmente, la fenomenal racha de resultados del Real Zaragoza actual, impecable en el último mes con 4 victorias seguidas, no le ha dado todavía para salir disparado hacia arriba visualmente. Por el momento, el aluvión de puntos sumados por los blanquillos en este tiempo reciente no es suficiente para poder dejar atrás la 11ª plaza, en la que siguen anclados todo este tiempo por la gran desventaja que llevaban acumulada en la primera parte del torneo. Y, asimismo, porque los de delante mantienen un ritmo suficiente como para que el lanzado Zaragoza de febrero e inicios de marzo aún no logre echarles el guante en la carrera. Eso sí, tras lo de Los Pajaritos este sábado, parece que ese momento está ya próximo si los de Natxo González logran mantener su ritmo de solvencia, que tiene al desahuciado Lorca FC como rival el próximo domingo en La Romareda (12.00).

Por ahora, y no es poco, la rentabilidad de la gran dinámica de resultados positivos que envuelve la segunda vuelta zaragocista (ha sumado, en 8 partidos, 19 de los 24 puntos en juego, el mejor de la categoría en ese tramo) se aprecia únicamente en las distancias que fueron referenciales -a la inversa- durante la primera vuelta de la liga. La cabeza se acerca progresivamente, por pura decantación. Tras este fin de semana, la promoción ya queda a mano de una sola jornada, 3 puntos. Y, por supuesto, la temida zona roja del descenso hace días que ya no aparece en el recurrente retrovisor, punto en el que estuvo a solo 2 puntos hace 31 días cuando se dio el empate a uno en Alcorcón y una mezcla malévola de resultados de terceros. Ahora, el cuarto por la cola, el primero de los que iría a Segunda B en junio, que es la Cultural Leonesa con 32 puntos, camina alejada a 11 puntos de trecho, casi 4 partidos en valor de alcance. Este asunto ha dejado de ser prioritario hace más de 15 días por causas evidentes. Hoy en día, el punto de mira está por delante.