19 de 24, segunda vuelta de campeón, pero el Real Zaragoza aún no supera la 11ª plaza: moraleja

Desde que el calendario dio la vuelta el 13 de enero, los zaragocistas han ganado 6 de los 8 partidos disputados, han empatado uno y han perdido el restante. Salvo la igualada 1-1 en Alcorcón y la derrota por 2-1 en Granada, lo demás ha sido íntegramente perfecto, con victorias frente al Tenerife (1-0), Córdoba (1-0), Lugo (2-1), Nástic de Tarragona (0-2), Oviedo (2-1) y Numancia (1-2), estas cuatro últimas, desde la visita lucense a La Romareda, concatenadas desde el 11 de febrero, en un pleno de 4 de 4 triunfos en otros tantos duelos dirimidos, un 12 de 12 concluyente en el último mes del torneo.

Los de Natxo González, en esta fase de crecida inmensa en su solvencia y prestaciones futbolísticas, han marcado 12 goles y solo han recibido 5, de ellos 3 anecdóticos y sin repercusión perniciosa en los marcadores definitivos.

Esta es la presentación impecable del prospecto del renovado Real Zaragoza a partir de la mitad de enero. Una trayectoria fabulosa, soberbia dentro de una liga tan igualada en la que es dificilísimo hilvanar rachas tan sobresalientes a lo largo de la competición.

Pero ese mismo prospecto, como todos, tiene un epígrafe que recoge alguna contraindicación. Y esta, en el caso que concurre, señala a que el Real Zaragoza, pese a tanta bonanza junta en ocho jornadas, en dos meses puros de liga, sigue sin poder sobrepasar hacia arriba la media tabla. Tal caudal de puntos, en cantidades industriales, no le está dando de sí todavía para alcanzar la zona noble de la clasificación y su techo sigue estando en la mitad del escalafón de la Segunda División, en la raya de la 11ª posición.

La moraleja de este feliz episodio que está viviendo y disfrutando el zaragocismo en los dos últimos meses, dentro y fuera del vestuario, surge sola, sin retorcer apenas la observación de las cosas: ¿Dónde estaba sumido, hasta que punto llegó a estar atascado realmente en la parte baja el Real Zaragoza hace 60 días e, incluso menos, apenas hace 30 días a la vuelta del empate de Alcorcón, cuando el descenso quedó a solo 2 puntos de la ubicación de los blanquillos?

Lo subrayaba con toda la intención el propio Natxo González el viernes, antes de viajar a Soria, cuando el entrenador blanquillo se mostró refractario a las cuentas de la lechera, a la euforia desmesurada por lo que viene ocurriendo en las últimas semanas. "No es momento de dormirse porque nos hayamos alejado un poco de la zona caliente. Sabemos donde estábamos hace tres semanas. Es bueno recordar de dónde venimos y las situaciones (difíciles) que hemos vivido. Y a ver si aprovechamos la inercia todo lo que podamos", invitaba el vitoriano a todo el mundo para que nadie llegue a creerse que va a resultar sencillo para el Real Zaragoza subirse con firmeza a la pelea por la cabeza de aquí a junio.

La moraleja es sencilla de intepretar alrededor del actual Real Zaragoza de marzo. Si sumando 19 de 24 en los 8 partidos de la segunda vuelta... si acumulando 12 de 12 en los últimos 4 duelos perfectos en su resolución final... con un ritmo de líder indiscutible en este tramo excelente de la temporada que ha llegado en el sexto mes de competición, el equipo aragonés no es capaz de subir más arriba de la 11ª posición, es que el punto de partida tras cinco meses de torneo era extremadamente pobre, lleno de precariedad y con un peligro de despeñamiento letal de máximo grado.

Es obvio que, si al Zaragoza no le está dando aún de sí para meterse entre los 6 primeros de la competición es porque la cantidad de puntos perdida desde agosto hasta primeros de enero fue grande, impropia del rol del cuadro blanquillo y, lo que es cuestión irremediable, un déficit que es imposible de recomponer porque, en una competición, los puntos que vuelan ya no vuelven jamás. Si los de Natxo logran, a corto o medio plazo, subirse al vagón de cabeza, será siempre a través de una longitud de racha positiva semejante a la que tuvo la mala o pésima de tiempos pasados de esta liga. Se trata de una reparación de larga secuencia. En dos meses, por muy buenos que estos sean, no se puede parchear lo abollado durante cinco. Es pura lógica matemática.

Así que, si algún marciano que acaba de llegar a la Tierra y desconoce lo ocurrido desde el verano hasta Navidad, intenta descifrar por qué un equipo, el Real Zaragoza, que es con diferencia el mejor de la segunda vuelta, con unas cifras plenas de rentabilidad en los dos últimos meses, no está entre los 10 primeros de la tabla clasificatoria, deberá acudir a esta ventanilla de razonamientos.