Natxo, entrenador del Real Zaragoza: "No esperaba estar tan pronto cerca de las posiciones de 'play-off' tras la primera vuelta"

"No esperaba estar tan pronto cerca de las posiciones de 'play-off' en función de cómo habíamos acabado la primera vuelta", admitió el entrenador del Real Zaragoza en la rueda de prensa previa a marcharse a la ciudad castellana con el equipo. Reconocimiento sincero tras lo acontecido en las tres últimas jornadas, en apenas 15 días naturales, con esas tres victorias encadenadas que han llevado al cuadro aragonés de los límites del infierno a las inmediaciones del cielo en un abrir y cerrar de ojos por mor de la combinación con otros marcadores de terceros.

Natxo sabe que Los Pajaritos es un terreno de juego complicado de conquistar. No ya por la historia que acumula el Real Zaragoza en ese lugar a título particular, sino por la propia dinámica de rendimiento y resultados del Numancia cuando actúa ante su gente. "Soria es un reto. Sería lograr una victoria en un campo donde lo han conseguido muy pocos. El Numancia es un equipo que tiene muy buenos números como local, está entre los mejores. Pero vamos a tener a nuestra gente ahí cerca. Es un reto bonito. A ver si somos capaces de dar respuesta y poder dar así un golpe encima de la mesa", deseó con tono moderado, incluso envuelto en modestia.

El técnico vasco es consciente de que, con 14 partidos por delante hasta que la liga acabe en junio, el empujón que ha dado el Real Zaragoza en la clasificación le abre puertas exitosas a medio plazo que, hace solo unos días, eran imprevisibles. Pero no quiere tentar al destino. Hablar de antemano de anhelos suele provocar mal fario en muchos aspectos de la vida. Mejor que las cosas transcurran con naturalidad y, si han de venir, que vengan sin invocarlas. "Es verdad que cada vez quedan menos jornadas, pero aún restan muchísimas. Y siempre dije que había que intentar llegar a las últimas con posibilidades de estar arriba. Pero no sé cuantas son esas últimas: ¿6, 8, 10? No lo sé. A ver si somos capaces de jugar por otro objetivo después de habernos alejado de la zona caliente", encuadró de forma poco concreta el devenir zaragocista en los últimos 3 meses de curso, los que restan en estos momentos previos al choque ante los sorianos.