Zapater pide tranquilidad

En plena reacción del Real Zaragoza, la voz de su capitán, Alberto Zapater, analizando las causas y las consecuencias adquiere pleno sentido y pertinencia. El futbolista de Ejea de los Caballeros llamó este jueves a la prudencia y serenidad, precisamente, los ingredientes que han conducido al equipo a su punto actual de entusiasmo y progresión futbolística. “Esto es lo que queríamos y lo que buscábamos. Pudo darse antes, pero es ahora. Tenemos que seguir con la misma tranquilidad. Hemos salido de una situación que no era buena y hay que seguir en esta línea”, apuntó el centrocampista aragonés.

Zapater resaltó las mejoras de varios futbolistas como una de las razones del crecimiento colectivo: “En el apartado individual se ha progresado, y de eso se beneficia el equipo, y el equipo beneficia al futbolista. No concedemos tanto, jugamos con más tranquilidad...” El ejeano quiere huir de cualquier sobreexcitación que pueda desacarrilar al equipo. “Mi discurso sigue siendo el de los 50 puntos y luego ya se verá. Hace tres jornadas estábamos en una situación complicada de la que hemos podido salir. Solo hay que pensar en el partido de Soria. Sabemos que si ganamos se generará una gran ilusión, pero si no, tampoco se puede desilusionar la gente, porque la temporada es muy larga y la categoría es muy igualada”, indicó Zapater, quien advierte de la fortaleza del Numancia como local. “Están haciendo bien las cosas. Son muy fuertes en casa. No me afecta la estadística de que no ganamos allí, pienso que se puede ir allí, jugar bien y ganar”.