Cristian Álvarez: "Desde el momento en que llegué, sabía lo que podía dar"

No es casualidad que el mejor momento de la temporada del Real Zaragoza haya coincidido con la mejor versión de Cristian Álvarez. El meta argentino ha resultado determinante en las últimas jornadas para que el conjunto de Natxo González sea a día de hoy el mejor equipo de la categoría en la segunda vuelta de competición. Además, la continuidad bajo palos del rosarino le ha valido el premio de la renovación por dos temporadas, tras cumplir en la victoria ante el Oviedo su partido número 25 con la elástica blanquilla.

"Me encuentro muy feliz de haber podido renovar al haber jugado esa cantidad de partidos. Era el primer objetivo que me planteé conseguir", observaba este miércoles Álvarez. El guardameta titular del club aragonés se ha mostrado confiado en las posibilidades que le otorga el esfuerzo diario. "Desde el momento en que llegué, sabía lo que podía dar. Sabía que lo único que estaba en mis manos era trabajar con honestidad. Es lo que hice y voy a seguir haciendo; no lo cambia el hecho de ampliar mi contrato. Luego, eso se está viendo acompañado con que se están dando resultados positivos en este momento de la temporada. A nivel personal, he tenido partidos en los que fui decisivo. El portero es decisivo, para lo bueno o para lo malo", expresaba.

Además, ha emplazado a sus compañeros a continuar la actual línea de trabajo para seguir escalando en la tabla. "Tenemos que seguir trabajando de la misma manera, en un equilibrio. Aunque ahora estamos mirando hacia arriba. Los frutos se están dando en un grupo que está creciendo y madurando. No hay que dormirse en cualquier tipo de laurel", ha afirmado, pensando en el partido del sábado ante el Numancia en Los Pajaritos.